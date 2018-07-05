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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7665766676677668
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:00

Re: Приватбанк

  IMPRINTER написав:Если вяжите к УНИ - то вернет.

при этом она привяжется к счёту уни или к счёту КДВ?
на ней самой эмбоссировано "KDV"
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:03

  ALEF написав:
  IMPRINTER написав:Если вяжите к УНИ - то вернет.

при этом она привяжется к счёту уни или к счёту КДВ?
на ней самой эмбоссировано "KDV"


уни вяжится тока к уни ... кдв к кдв - там отличие в номерах ...
при попытке привязать уни к кдв или кдв к уни выдаст ошибку
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:33

  freeze написав:vaysh

А перевод, требующий проверки реально был?

А что попадает под это определение? Чего-то страшного - точно нет. 3 входящих перевода 1к-2к-5к, один исходящий на 1к. Не фрилансер, на олх не торгую. Вариант мошенничества тоже исключен.
vaysh
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:34

vaysh

значит не понравился тембр голоса или как мне сказали ваш голос не соответствует вашему возрасту.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:41

  IMPRINTER написав:vaysh

значит не понравился тембр голоса или как мне сказали ваш голос не соответствует вашему возрасту.


Со мной никто не общался из банка.
vaysh
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:49

vaysh

это примат - если у вас деньги в этом банке вы никогда не можете быть уверены что они вам будут доступны. он хоть и гос типа, но философия до сих пор бенина - а нефтИ твоей, сережа, у нас как бы и нет ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:57

Re: Приватбанк

Получал кто КБ за электронное ОСАГО? Как по срокам? Больше недели уже прошло и пока ничего..
Alex_ki
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