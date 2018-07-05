при этом она привяжется к счёту уни или к счёту КДВ?
на ней самой эмбоссировано "KDV"
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Додано: Чет 05 лип, 2018 19:00
Re: Приватбанк
при этом она привяжется к счёту уни или к счёту КДВ?
на ней самой эмбоссировано "KDV"
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: Чет 05 лип, 2018 19:03
уни вяжится тока к уни ... кдв к кдв - там отличие в номерах ...
при попытке привязать уни к кдв или кдв к уни выдаст ошибку
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Додано: Чет 05 лип, 2018 19:33
Додано: Чет 05 лип, 2018 20:34
vaysh
значит не понравился тембр голоса или как мне сказали ваш голос не соответствует вашему возрасту.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 21:41
Додано: Чет 05 лип, 2018 21:49
vaysh
это примат - если у вас деньги в этом банке вы никогда не можете быть уверены что они вам будут доступны. он хоть и гос типа, но философия до сих пор бенина - а нефтИ твоей, сережа, у нас как бы и нет ...
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Додано: Чет 05 лип, 2018 21:57
Re: Приватбанк
Получал кто КБ за электронное ОСАГО? Как по срокам? Больше недели уже прошло и пока ничего..
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