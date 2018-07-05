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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7666766776687669>
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:00

Re: Приватбанк

  IMPRINTER написав:Если вяжите к УНИ - то вернет.

при этом она привяжется к счёту уни или к счёту КДВ?
на ней самой эмбоссировано "KDV"
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:03

  ALEF написав:
  IMPRINTER написав:Если вяжите к УНИ - то вернет.

при этом она привяжется к счёту уни или к счёту КДВ?
на ней самой эмбоссировано "KDV"


уни вяжится тока к уни ... кдв к кдв - там отличие в номерах ...
при попытке привязать уни к кдв или кдв к уни выдаст ошибку
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:33

  freeze написав:vaysh

А перевод, требующий проверки реально был?

А что попадает под это определение? Чего-то страшного - точно нет. 3 входящих перевода 1к-2к-5к, один исходящий на 1к. Не фрилансер, на олх не торгую. Вариант мошенничества тоже исключен.
vaysh
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:34

vaysh

значит не понравился тембр голоса или как мне сказали ваш голос не соответствует вашему возрасту.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:41

  IMPRINTER написав:vaysh

значит не понравился тембр голоса или как мне сказали ваш голос не соответствует вашему возрасту.


Со мной никто не общался из банка.
vaysh
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:49

vaysh

это примат - если у вас деньги в этом банке вы никогда не можете быть уверены что они вам будут доступны. он хоть и гос типа, но философия до сих пор бенина - а нефтИ твоей, сережа, у нас как бы и нет ...
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:57

Re: Приватбанк

Получал кто КБ за электронное ОСАГО? Как по срокам? Больше недели уже прошло и пока ничего..
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:35

Re: Приватбанк

  Alex_ki написав:Получал кто КБ за электронное ОСАГО?


Якась нова акція?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:53

  vaysh написав:
  IMPRINTER написав:vaysh

значит не понравился тембр голоса или как мне сказали ваш голос не соответствует вашему возрасту.


Со мной никто не общался из банка.


Вы элементарно могли не взять трубку при звонке из банка.

Когда-то делал валютообмен в П24, был звонок из банка. Я его скинул.
Потом целый день разлочивал аккаунты и карты сначала в Привате, потом в Абанке.
Ещё и родителям пришлось идти в отделение, бо гамузом залочили все счета к которым были привязаны мои карты. А там пару допок к родительским счетам привязаны были.

П.С. Что-то в последнее время гестапо из Привата активизировалось.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:59

  Фантом написав:П.С. Что-то в последнее время гестапо из Привата активизировалось.

Государству нужны Ваши деньги.

"В целях безопасности и сохранности средств на счетах ..."
Всё IMHO
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