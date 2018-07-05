Да, 40 гривен КБ упало к концу месяца... Ждите.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:22
Да, 40 гривен КБ упало к концу месяца... Ждите.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:24
Re: Приватбанк
На закладке "Депозиты" появился "Тестовый депозит New" (сверху) - что за новый зверь??
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:38
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:49
Re: Приватбанк
Зашел со своим вопросом в отделение. Девочка-операционист ничего внятно не сказала, с документами все в порядке, обращайтесь на горячую линию, либо ждите с вами свяжутся.
Начинает появляться желание позакрывать все счета всех родственников в этом банке.
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