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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7666766776687669
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:22

  Alex_ki написав:Получал кто КБ за электронное ОСАГО? Как по срокам? Больше недели уже прошло и пока ничего..


Да, 40 гривен КБ упало к концу месяца... Ждите.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:24

Re: Приватбанк

На закладке "Депозиты" появился "Тестовый депозит New" (сверху) - что за новый зверь??
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:38

Re: Приватбанк

V2 написав:
  Alex_ki написав:Получал кто КБ за электронное ОСАГО?


Якась нова акція?
Та вроде уже не особо новая.. при оформлении через п24 электронного ОСАГО, обещают вернуть 40 грн
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:49

Re: Приватбанк

  Фантом написав:П.С. Что-то в последнее время гестапо из Привата активизировалось.

Зашел со своим вопросом в отделение. Девочка-операционист ничего внятно не сказала, с документами все в порядке, обращайтесь на горячую линию, либо ждите с вами свяжутся.
Начинает появляться желание позакрывать все счета всех родственников в этом банке.
vaysh
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