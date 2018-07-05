Да, 40 гривен КБ упало к концу месяца... Ждите.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:22
Да, 40 гривен КБ упало к концу месяца... Ждите.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:24
Re: Приватбанк
На закладке "Депозиты" появился "Тестовый депозит New" (сверху) - что за новый зверь??
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:38
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:49
Re: Приватбанк
Зашел со своим вопросом в отделение. Девочка-операционист ничего внятно не сказала, с документами все в порядке, обращайтесь на горячую линию, либо ждите с вами свяжутся.
Начинает появляться желание позакрывать все счета всех родственников в этом банке.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:29
Re: Приватбанк
Посетил отд, забрал карточку, отказался от кредитного лимита. Из-за этой активности попал в мониторинг рекламно-кредитного отдела. 3 дня получал звонки с тишиной и разрывом связи (автодозвон Привата работал, но свободного менеджера для общения не было)
И вот на 3й день все пазлы сошлись и я услышал поздравления о выборе банка с предложением оформить кредит лимит аж на 10к грн))))
ПБ не понимает слово НЕТ
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:35
активизация гестапо
За последний месяц-два я получил несколько сообщений от живых знакомых о попытках и успешных случаях увода денежных средств с банковских счетов - и прямого воровства, и мошенничества. И с привата и с других укр банков из ТОП20.
Думаю что с этим связана активизация СБ привата и это правильно.
Из личных наблюдений: две недели назад переводил 3000грн на чужую карту с подтверждением лишь нажатием кнопки "Подтвердить" и ранее не даже не знал этого человека, а позавчера перевод между своими картами потребовал 8 цифр из смс. Странное поведение.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:31
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:33
У моей жены, при входе в П24 появлялось предупреждение
После перехода по ссылке
П24 нормально работал через раз, постоянно приходилось проходить дополнительную индентификацию плюс не всегда был доступен функционал привата.
Она сходила в отделение, где девочка операционист её уверила, что ничего делать не нужно. Потому что козероид на её планшете ничего не просит сделать. Зашли в П24 с места клиента и предупреждений не обнаружили. Она вернулась домой, но при входе с домашнего компьютера, всё осталось по прежнему.
Полчаса в чате, разные клоуны предлагали просто нажать крестик в правом верхнем углу. Потом ещё полчаса искали вменяемого сотрудника. Который написал следующее.
После этого она опять сходила в отделение, обновила анкету и всё заработало.
К чему это я. В Привате на одного грамотного сотрудника, приходится сотня идиотов.
Долбите чат, горячую линию - рано или поздно обнаружите толкового сотрудника, который вам всё объяснит. Потому что девочки в отделении вообще ничего не знают, иногда приходится им самим кое что подсказывать.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:52
Фантом
А я никуда не ходил. Прикрепил инн в п24 и всё.
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