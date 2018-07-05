Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:33

vaysh написав: Фантом написав: П.С. Что-то в последнее время гестапо из Привата активизировалось. П.С. Что-то в последнее время гестапо из Привата активизировалось.

Зашел со своим вопросом в отделение. Девочка-операционист ничего внятно не сказала, с документами все в порядке, обращайтесь на горячую линию, либо ждите с вами свяжутся.

Начинает появляться желание позакрывать все счета всех родственников в этом банке. Зашел со своим вопросом в отделение. Девочка-операционист ничего внятно не сказала, с документами все в порядке, обращайтесь на горячую линию, либо ждите с вами свяжутся.Начинает появляться желание позакрывать все счета всех родственников в этом банке.

У моей жены, при входе в П24 появлялось предупреждениеПосле перехода по ссылкеП24 нормально работал через раз, постоянно приходилось проходить дополнительную индентификацию плюс не всегда был доступен функционал привата.Она сходила в отделение, где девочка операционист её уверила, что ничего делать не нужно. Потому что козероид на её планшете ничего не просит сделать. Зашли в П24 с места клиента и предупреждений не обнаружили. Она вернулась домой, но при входе с домашнего компьютера, всё осталось по прежнему.Полчаса в чате, разные клоуны предлагали просто нажать крестик в правом верхнем углу. Потом ещё полчаса искали вменяемого сотрудника. Который написал следующее.После этого она опять сходила в отделение, обновила анкету и всё заработало.К чему это я. В Привате на одного грамотного сотрудника, приходится сотня идиотов.Долбите чат, горячую линию - рано или поздно обнаружите толкового сотрудника, который вам всё объяснит. Потому что девочки в отделении вообще ничего не знают, иногда приходится им самим кое что подсказывать.