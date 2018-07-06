депозит с целью тестирования сервиса открытия вкладов
обучающая операция для клиента
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:00
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:52
Гоните это желание прочь, все равно у вас ничего не получится. История знает лишь одного человека, который полтора года судился с Приватом, чтобы закрыть в нем все свои счета, и таки закрыл. А в общем и целом Приватбанк не дает возможности закрыть все счета и перестать быть его клиентом.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:15
Ну а если таки стал клиентом, то нуна научитЬся выжимать все соки с зелёного. Тут без вариантофф
... делайте хоть что-нибудь!
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