RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7667766876697670
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:00

  andreyiskra написав:
  jay2004 написав:На закладке "Депозиты" появился "Тестовый депозит New" (сверху) - что за новый зверь??

наверное пополнять можно не зависимо от первоначальной суммы, но не более 50 000 грн.

депозит с целью тестирования сервиса открытия вкладов
обучающая операция для клиента

:shock: :roll:
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1309
З нами з: 18.09.13
Подякував: 290 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:52

  vaysh написав:Начинает появляться желание позакрывать все счета всех родственников в этом банке.


Гоните это желание прочь, все равно у вас ничего не получится. История знает лишь одного человека, который полтора года судился с Приватом, чтобы закрыть в нем все свои счета, и таки закрыл. А в общем и целом Приватбанк не дает возможности закрыть все счета и перестать быть его клиентом.
evgenkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 56
З нами з: 20.06.16
Подякував: 126 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:14

evgenkh
Вывод: не стоит становиться его клиентом!
Vorlon
 
Повідомлень: 5688
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:15

  Vorlon написав:evgenkh
Вывод: не стоит становиться его клиентом!

Ну а если таки стал клиентом, то нуна научитЬся выжимать все соки с зелёного. Тут без вариантофф :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24850
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1985 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:03

  Vorlon написав:evgenkh
Вывод: не стоит становиться его клиентом!

Странно, уже около 20 лет его клиент и пока не было никаких существенных нареканий.
И если даже в будущем что то случится с моими счетами, то все что было в сотни раз перекроет теоретически возможное недоразумение.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 932
З нами з: 17.04.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:05

Вместо списания с бонусного счёта происходит списание соснов

В последние два месяца замечено в двух торговых точках. На чеке указано "Бонус + функционал", а не "Основний", т.е. списание должно быть с бонусного счёта, а фактическое списание происходит с основного.
Обращение в отделение банка - стресс. Менеджер не понимает ситуации, связывается в он-лайн чате, где ей подверждают списание с основного (Я с тем и пришла) и говорят, что "продавцу нужно сообщать, что с Бонус+"!!! Но на чеке отмечено списание с "Бонус+"! Кафкианский "Процесс".
Требуется вмешательство разработчиков для поиска глюка, а не общение с ухмыляющейся менеджером, к-рая посылает в др. торговые точки, выдвигают гипотезу, что в магазине мне "специально" списывают не с того счёта и просит подтверждения чеком, что при списании с основного счёта, на чеке есть отметка "Основний" . Да это она мне должна рассказать, а не я "доказать". Он-лайн консультант также сказал ей, что "Бонус+" на чеке - означает, что вообще эта функция существует. Шок!
Дважды посещение отделения, дважды сканирование чеков и отправка запросов , ожидание результатов длительной переписки, скопление очереди за мной, потерянное время... Сервис!
Нулевой результат
svmasha30
Аватар користувача
 
Повідомлень: 133
З нами з: 11.12.14
Подякував: 104 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7667766876697670
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, Vorlon і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.