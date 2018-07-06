депозит с целью тестирования сервиса открытия вкладов
обучающая операция для клиента
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:00
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:52
Гоните это желание прочь, все равно у вас ничего не получится. История знает лишь одного человека, который полтора года судился с Приватом, чтобы закрыть в нем все свои счета, и таки закрыл. А в общем и целом Приватбанк не дает возможности закрыть все счета и перестать быть его клиентом.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 16:15
Ну а если таки стал клиентом, то нуна научитЬся выжимать все соки с зелёного. Тут без вариантофф
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:03
Странно, уже около 20 лет его клиент и пока не было никаких существенных нареканий.
И если даже в будущем что то случится с моими счетами, то все что было в сотни раз перекроет теоретически возможное недоразумение.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:05
Вместо списания с бонусного счёта происходит списание соснов
В последние два месяца замечено в двух торговых точках. На чеке указано "Бонус + функционал", а не "Основний", т.е. списание должно быть с бонусного счёта, а фактическое списание происходит с основного.
Обращение в отделение банка - стресс. Менеджер не понимает ситуации, связывается в он-лайн чате, где ей подверждают списание с основного (Я с тем и пришла) и говорят, что "продавцу нужно сообщать, что с Бонус+"!!! Но на чеке отмечено списание с "Бонус+"! Кафкианский "Процесс".
Требуется вмешательство разработчиков для поиска глюка, а не общение с ухмыляющейся менеджером, к-рая посылает в др. торговые точки, выдвигают гипотезу, что в магазине мне "специально" списывают не с того счёта и просит подтверждения чеком, что при списании с основного счёта, на чеке есть отметка "Основний" . Да это она мне должна рассказать, а не я "доказать". Он-лайн консультант также сказал ей, что "Бонус+" на чеке - означает, что вообще эта функция существует. Шок!
Дважды посещение отделения, дважды сканирование чеков и отправка запросов , ожидание результатов длительной переписки, скопление очереди за мной, потерянное время... Сервис!
Нулевой результат
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