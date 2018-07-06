Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:05

В последние два месяца замечено в двух торговых точках. На чеке указано "Бонус + функционал", а не "Основний", т.е. списание должно быть с бонусного счёта, а фактическое списание происходит с основного.

Обращение в отделение банка - стресс. Менеджер не понимает ситуации, связывается в он-лайн чате, где ей подверждают списание с основного (Я с тем и пришла) и говорят, что "продавцу нужно сообщать, что с Бонус+"!!! Но на чеке отмечено списание с "Бонус+"! Кафкианский "Процесс".

Требуется вмешательство разработчиков для поиска глюка, а не общение с ухмыляющейся менеджером, к-рая посылает в др. торговые точки, выдвигают гипотезу, что в магазине мне "специально" списывают не с того счёта и просит подтверждения чеком, что при списании с основного счёта, на чеке есть отметка "Основний" . Да это она мне должна рассказать, а не я "доказать". Он-лайн консультант также сказал ей, что "Бонус+" на чеке - означает, что вообще эта функция существует. Шок!

Дважды посещение отделения, дважды сканирование чеков и отправка запросов , ожидание результатов длительной переписки, скопление очереди за мной, потерянное время... Сервис!

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