svmasha30 написав:chipmunk я теж для чистоти експерименту спочатку заюзала "для виплат" з балансом "0" впевнившись, що списання ПО ЧЕКУ було з Б+, а фактично - відмова, бо з "основного", зробила проплату з ненулевої картки спціально для пред'явлення чеків банку; а банк - не розуміє
Швидше за все проблема у програмному забезпеченні самого терміналу - ні менеджер у банку, ні консультант у чаті вам не допоможуть. Пишіть на help@pb.ua, опишіть проблему, вкажіть обовязково назву торгової точки і номер (код) ПОС-терміналу, свої контактні дані. У таких ситуаціях (глюк з Бонус+) зазвичай допомагає лише віддалена перепрошивка терміналу, яку вони можуть зробити без участі торговця - віддалено перепрограмують ПОС, щоб він коректно працював з Бонус+.