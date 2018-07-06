svmasha30 написав:chipmunk я теж для чистоти експерименту спочатку заюзала "для виплат" з балансом "0" впевнившись, що списання ПО ЧЕКУ було з Б+, а фактично - відмова, бо з "основного", зробила проплату з ненулевої картки спціально для пред'явлення чеків банку; а банк - не розуміє
Швидше за все проблема у програмному забезпеченні самого терміналу - ні менеджер у банку, ні консультант у чаті вам не допоможуть. Пишіть на help@pb.ua, опишіть проблему, вкажіть обовязково назву торгової точки і номер (код) ПОС-терміналу, свої контактні дані. У таких ситуаціях (глюк з Бонус+) зазвичай допомагає лише віддалена перепрошивка терміналу, яку вони можуть зробити без участі торговця - віддалено перепрограмують ПОС, щоб він коректно працював з Бонус+.
Solar_simfi написав:Коллеги, как у вас с выплатами за метропоездки в июне? У меня пока, прогнозируемо ничего не пришло, опять ждем последнюю ночь или у кого как?
Мені за поїздку 01.06 капнули 26.06, хоча з опису операції цього і не видно, там написано що це р2р і тп., але інших варіанти походження тих 5-ти грн. у мене немає.
У меня за месяц 5 поездок, к выплате 25 гривен, но еще ни разу у Привата мне никогда ничего не возмещалось автоматически, только через заявки. Карма плохая, видно, то выплаты надо выбивать, то почтомат посылку не выдает
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.