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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7669767076717672>
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 00:38

  svmasha30 написав:chipmunk
я теж для чистоти експерименту спочатку заюзала "для виплат" з балансом "0"
впевнившись, що списання ПО ЧЕКУ було з Б+, а фактично - відмова, бо з "основного", зробила проплату з ненулевої картки спціально для пред'явлення чеків банку;
а банк - не розуміє :evil:

Швидше за все проблема у програмному забезпеченні самого терміналу - ні менеджер у банку, ні консультант у чаті вам не допоможуть. Пишіть на help@pb.ua, опишіть проблему, вкажіть обовязково назву торгової точки і номер (код) ПОС-терміналу, свої контактні дані. У таких ситуаціях (глюк з Бонус+) зазвичай допомагає лише віддалена перепрошивка терміналу, яку вони можуть зробити без участі торговця - віддалено перепрограмують ПОС, щоб він коректно працював з Бонус+.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 10:59

Щаслива п'ятниця повертається!

Коллеги, как у вас с выплатами за метропоездки в июне? У меня пока прогнозируемо ничего не пришло, опять ждем последнюю ночь или у кого как?
Востаннє редагувалось Solar_simfi в Суб 07 лип, 2018 13:35, всього редагувалось 2 разів.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 12:28

  Solar_simfi написав:Коллеги, как у вас с выплатами за метропоездки в июне? У меня пока, прогнозируемо ничего не пришло, опять ждем последнюю ночь или у кого как?

Мені за поїздку 01.06 капнули 26.06, хоча з опису операції цього і не видно, там написано що це р2р і тп., але інших варіанти походження тих 5-ти грн. у мене немає.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 13:42

  klug написав:
  Solar_simfi написав:Коллеги, как у вас с выплатами за метропоездки в июне? У меня пока, прогнозируемо ничего не пришло, опять ждем последнюю ночь или у кого как?

Мені за поїздку 01.06 капнули 26.06, хоча з опису операції цього і не видно, там написано що це р2р і тп., але інших варіанти походження тих 5-ти грн. у мене немає.

У меня за месяц 5 поездок, к выплате 25 гривен, но еще ни разу у Привата мне никогда ничего не возмещалось автоматически, только через заявки. Карма плохая, видно, то выплаты надо выбивать, то почтомат посылку не выдает :mrgreen:
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 14:10

Звонила вчера клуша, предлагала мне, как лояльному клиенту кредитный лимит в 5000 гривен по карте Универсальная. Вот, говорит, прямо сейчас установлю.

Видимо она не знала, что мой предыдущий лимит приват убил из-за михиных какашек в УБКИ.

Короче лимит до сих пор 0.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 14:22

  WachtAmRhein написав:Звонила вчера клуша, предлагала мне, как лояльному клиенту кредитный лимит в 5000 гривен по карте Универсальная. Вот, говорит, прямо сейчас установлю.

Видимо она не знала, что мой предыдущий лимит приват убил из-за михиных какашек в УБКИ.

Короче лимит до сих пор 0.

так согласились и система не дала назначить эти 5К или отказались?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 15:41

  klug написав:
  Solar_simfi написав:Коллеги, как у вас с выплатами за метропоездки в июне? У меня пока, прогнозируемо ничего не пришло, опять ждем последнюю ночь или у кого как?

Мені за поїздку 01.06 капнули 26.06, хоча з опису операції цього і не видно, там написано що це р2р і тп., але інших варіанти походження тих 5-ти грн. у мене немає.

тоже. 20 грн.лишние налили добавкой.
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Хутін Пуй
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 17:41

  WachtAmRhein написав:Звонила вчера клуша, предлагала мне, как лояльному клиенту кредитный лимит в 5000 гривен по карте Универсальная. Вот, говорит, прямо сейчас установлю.

Видимо она не знала, что мой предыдущий лимит приват убил из-за михиных какашек в УБКИ.

Короче лимит до сих пор 0.



На днях миха опять должен какшку швырнуть во всех не покаявшихся. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:46

Re: Приватбанк

А моя история закончилась на следующий день получением нового паспорта и разблокировкой всех счетов.Но из-за скотского отношения банка решил не иметь с Приватом никаких серьёзных дел.Голдклуб-фикция.Личный банкир-фикция.Многолетняя безупречная кредитная история-пустой звук для "профессионалов" из Приватбанка.
Так что,не Приватом единым,как говорится.
barin
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 19:06

  mephala написав:так согласились и система не дала назначить эти 5К или отказались?


Согласился, но система либо не дала, либо ещё надо подождать. Предполагаю что первое.
WachtAmRhein
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  #<1 ... 7669767076717672>
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