а то мне тоже седня с утра звонили и 5К предлагали
правда я сходу отказался.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 лип, 2018 19:23
Додано: Нед 08 лип, 2018 11:52
У конкордушки была рассылка, что на выходных будут проводиться работы
Всё IMHO
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