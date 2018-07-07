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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7669767076717672
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 19:23

  WachtAmRhein написав:
  mephala написав:так согласились и система не дала назначить эти 5К или отказались?


Согласился, но система либо не дала, либо ещё надо подождать. Предполагаю что первое.

а то мне тоже седня с утра звонили и 5К предлагали
правда я сходу отказался.
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Тропинка в Конкорд паламалася...
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mustbe Это бывало и раньше - потом опять восстанавливалась.
Flamingo
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У конкордушки была рассылка, что на выходных будут проводиться работы
Всё IMHO
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  #<1 ... 7669767076717672
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