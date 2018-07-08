Додано: Пон 09 лип, 2018 12:48

Сержик С этим конкретно нет. Но перезванивали 5 раз под ряд - что бы уточнить - сам ли я снял деньги, хотели заблокировать, и пять раз меня "не слышали" Короче как в той песне " Телефонная связь - не надежная связь, если нету любви..." к клиенту.

Я буду тихо бастовать против " Привата". Не присылают СМС о транзакциях. А в Привате 24 к тому же еще и глюки. Несколько лет платил картой кредитной за все. Почти каждый день. А теперь буду наличными платить. Идея Привата . что я должен в смарте иметь включенный Приват 24 круглосуточно для контроля транзакций - мне не подходит по многим причинам. Во первых у меня смарт уже крали. Хорошо, что там не было доступа в мой Приват 24. И не будет. Из дома - пользуюсь. Я уж не говорю - сколько нужно платить за интернет-трафик , что бы иметь такие риски и неудобства. У меня без этого вытягивает Водофон огромные суммы за трафик , а инет поганский, с регулярными перебоями. Не тот уровень инета у нас в стране , что бы все перешли на смарт - контроль за финансами. Жаль,но пользование Приватом становится глупым и бессмысленным. куда податься ?