а то мне тоже седня с утра звонили и 5К предлагали
правда я сходу отказался.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 лип, 2018 19:23
Додано: Нед 08 лип, 2018 11:52
У конкордушки была рассылка, что на выходных будут проводиться работы
Всё IMHO
Додано: Пон 09 лип, 2018 12:32
Re: Приватбанк
А это только у меня в последнее время так плющит мобильный приват 24 на андроиде? Вылетает: Ваш аккаунт заблокирован, для разблокировки воспользуйтесь этой формой, далее звонок с ПБ: Вы щойно створили заявку на змину паролю. Щоб пидтвердити натыснить 1, щоб скасувати натыснить 0. Я ничего не создаю...Но нажатие 0 в данной ситуации не помогает. Нужно жать 1 и проходить регистрацию. Пока это было пару раз в месяц - терпимо, но пару раз в неделю - задалбывает.
Грабли: Укрпром->Родовид->ЭРДЭ->VAB->ФиК->Фидо
А-Банка - чао. И вообще: Deposit game over
Додано: Пон 09 лип, 2018 12:37
Re: Приватбанк
Дурдом, у мамы с утра заблокировали карты. Зашли в Приват24, смотрим - по всем написано, что заблокировано, нужно обратиться в отделение, срок решения вопроса - 5 дней с момента устранения всех обстоятельств, которые привели к блокировке.
Сходили в отделение с паспортом и кодом, но это пока ничего не дало, карты и деньги все так же заблокированы.
Позвонили на 3700 - нам ответили, что расследование будут проводить в течение суток, после чего должны перезвонить. Конкретную причину блокировки назвать не могут, якобы она известна только сотруднику, который занимается решением вопроса. Фактически банк временно бесплатно пользуется нашими деньгами, не давая никаких пояснений, мы в легком шоке.
Кто сталкивался с этим?
Додано: Пон 09 лип, 2018 12:48
Сержик С этим конкретно нет. Но перезванивали 5 раз под ряд - что бы уточнить - сам ли я снял деньги, хотели заблокировать, и пять раз меня "не слышали" Короче как в той песне " Телефонная связь - не надежная связь, если нету любви..." к клиенту.
Я буду тихо бастовать против " Привата". Не присылают СМС о транзакциях. А в Привате 24 к тому же еще и глюки. Несколько лет платил картой кредитной за все. Почти каждый день. А теперь буду наличными платить. Идея Привата . что я должен в смарте иметь включенный Приват 24 круглосуточно для контроля транзакций - мне не подходит по многим причинам. Во первых у меня смарт уже крали. Хорошо, что там не было доступа в мой Приват 24. И не будет. Из дома - пользуюсь. Я уж не говорю - сколько нужно платить за интернет-трафик , что бы иметь такие риски и неудобства. У меня без этого вытягивает Водофон огромные суммы за трафик , а инет поганский, с регулярными перебоями. Не тот уровень инета у нас в стране , что бы все перешли на смарт - контроль за финансами. Жаль,но пользование Приватом становится глупым и бессмысленным. куда податься ?
Додано: Пон 09 лип, 2018 13:17
Это что за аттракцион такой? Кто такой веселый затейник этот миха ?
У меня другая беда. Приват-24 глюкнул - что у меня на счету "доступно к снятию 10 000$ " , для меня это слишком много, напугали и даже дежурный лимит , он меньше на порядок -который был и то, при сомнительном контроле -над Приват 24 напрягает. Хочу получать СМС о транзакциях по счетам. Иначе буду бойкотировать кредитные карты - не пользоваться. Читал тут хохмы про уменьшение кредитного лимита. Сегодня по заяве клиента его уменьшают, а зав тра автомат опять повышает.....
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 09 лип, 2018 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 лип, 2018 13:25
Проблема не только в трафике и цене на него, и даже
не в перебоях с ним. А в том, что слабеет контроль над счетами, если смс не посылают. Инет у нас поганский, с перебоями, по любому. Налом платить неудобно , но выхода нет..... Сами транзакции - много трафика не жрут. А вот круглосуточный контроль над счетами - жрет.
За трафик и так выкачивают огромные суммы - не пойми за что. То само собой. Но я иногда выключаю - трафик . А так вообще круглосуточно будут качать что угодно . Смарты - ж сами "себе на уме" - качают - что считают нужным "обновляются".
|