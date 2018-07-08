Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лип, 2018 13:34
давненько валеры небыло ...
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IMPRINTER
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Додано: Пон 09 лип, 2018 14:45
IMPRINTER Валера требует СМС-информирование по транзакциям по своим счетам, иначе будет бойкотировать Приват карты и даже подыскивать другой банк. Кстати посоветуйте ?
kalinavalera1
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Додано: Пон 09 лип, 2018 14:54
kalinavalera1 написав: IMPRINTER
Валера требует СМС-информирование по транзакциям по своим счетам, иначе будет бойкотировать Приват карты и даже подыскивать другой банк. Кстати посоветуйте ?
СоСо наілудший.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 09 лип, 2018 14:59
vaysh написав: Фантом написав:
П.С. Что-то в последнее время гестапо из Привата активизировалось.
Зашел со своим вопросом в отделение. Девочка-операционист ничего внятно не сказала, с документами все в порядке, обращайтесь на горячую линию, либо ждите с вами свяжутся.
Начинает появляться желание позакрывать все счета всех родственников в этом банке.
Аналогично.
kalinavalera1
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Додано: Пон 09 лип, 2018 15:03
Квесторе_поверніться написав: kalinavalera1 написав: IMPRINTER
Валера требует СМС-информирование по транзакциям по своим счетам, иначе будет бойкотировать Приват карты и даже подыскивать другой банк. Кстати посоветуйте ?
СоСо наілудший.
??????:shock:
Востаннє редагувалось
kalinavalera1
в Пон 09 лип, 2018 15:15, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Додано: Пон 09 лип, 2018 15:06
kalinavalera1 написав:
А какой у него банк ?
сосо и есть название банка
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 09 лип, 2018 15:08
СоСо це і є банк...СoCordushka.
Там дві СоСо (
Со
сєдка +
Со
сєдка) хазяйнують.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 09 лип, 2018 15:17
Квесторе_поверніться написав: kalinavalera1 написав: Квесторе_поверніться написав:
IMPRINTER[/b] Валера требует СМС-информирование по транзакциям по своим счетам, иначе будет бойкотировать Приват карты и даже подыскивать другой банк. Кстати посоветуйте ?
А какой у него банк ?
СоСо це і є банк...СoCordushka.
Там дві СоСо (
Со
сєдка +
Со
сєдка) хазяйнують.
А Конкорд !
kalinavalera1
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Додано: Пон 09 лип, 2018 15:18
Квесторе_поверніться написав:
СоСо це і є банк...СoCordushka.
НЕвірна відповідь, бо
СоСО може бути тільки
Сосо Павліашвілі!
https://www.youtube.com/watch?v=J1f0xWyQeVY
+50грн !
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Додано: Пон 09 лип, 2018 15:20
kalinavalera1
, це він ї є але клієнти називають банку тільки лагідними іменами бо він наілудший.
А Ви шо від банки хочете?
Квесторе_поверніться
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