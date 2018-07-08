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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7671767276737674>
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:34

давненько валеры небыло ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:45

IMPRINTER Валера требует СМС-информирование по транзакциям по своим счетам, иначе будет бойкотировать Приват карты и даже подыскивать другой банк. Кстати посоветуйте ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:54

  kalinavalera1 написав:IMPRINTER Валера требует СМС-информирование по транзакциям по своим счетам, иначе будет бойкотировать Приват карты и даже подыскивать другой банк. Кстати посоветуйте ?

СоСо наілудший. :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:59

  vaysh написав:
  Фантом написав:П.С. Что-то в последнее время гестапо из Привата активизировалось.

Зашел со своим вопросом в отделение. Девочка-операционист ничего внятно не сказала, с документами все в порядке, обращайтесь на горячую линию, либо ждите с вами свяжутся.
Начинает появляться желание позакрывать все счета всех родственников в этом банке.

Аналогично.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:03

  Квесторе_поверніться написав:
  kalinavalera1 написав:IMPRINTER Валера требует СМС-информирование по транзакциям по своим счетам, иначе будет бойкотировать Приват карты и даже подыскивать другой банк. Кстати посоветуйте ?

СоСо наілудший. :)

??????:shock:
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 09 лип, 2018 15:15, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:06

Re: Приватбанк

  kalinavalera1 написав:А какой у него банк ? :shock:

сосо и есть название банка
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:08

  kalinavalera1 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  kalinavalera1 написав:IMPRINTER Валера требует СМС-информирование по транзакциям по своим счетам, иначе будет бойкотировать Приват карты и даже подыскивать другой банк. Кстати посоветуйте ?

СоСо наілудший. :)

А какой у него банк ? :shock:

СоСо це і є банк...СoCordushka.
Там дві СоСо (Сосєдка + Сосєдка) хазяйнують.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:17

  Квесторе_поверніться написав:
  kalinavalera1 написав:
  Квесторе_поверніться написав:IMPRINTER[/b] Валера требует СМС-информирование по транзакциям по своим счетам, иначе будет бойкотировать Приват карты и даже подыскивать другой банк. Кстати посоветуйте ?


А какой у него банк ? :shock:

СоСо це і є банк...СoCordushka.
Там дві СоСо (Сосєдка + Сосєдка) хазяйнують.

А Конкорд !
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:18

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:СоСо це і є банк...СoCordushka.


НЕвірна відповідь, бо
СоСО може бути тільки
Сосо Павліашвілі! :)
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+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:20

kalinavalera1, це він ї є але клієнти називають банку тільки лагідними іменами бо він наілудший. :)
А Ви шо від банки хочете?
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