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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76727673767476757676>
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:22

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:СоСо це і є банк...СoCordushka.


НЕвірна відповідь, бо
СоСО може бути тільки
Сосо Павліашвілі! :)
https://www.youtube.com/watch?v=J1f0xWyQeVY

Потрібно читати латиницею.
Квесторе_поверніться
 
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латициня то лише для дохтурів :)

зараз кирилиця рулить!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:44

  vaysh написав:Кто-то сталкивался с таким? Заблокированы все карты по причине "перевода, требующего проверки" Зображення

Кому интересен финиш истории. Оказалось, что блокировка была выставлена из-за "неподтвержденного платежа" из другого банка (Укрсиб), которого я вовсе не ждал. На неделю. Сегодня сняли, обзвонив при этом людей переводивших в последнее время мне деньги на карту (шефа, жену..). "Приносим извинения".
При чем, это был не посторонний человек, а родственник, то есть фокусов быть там не могло. Как я понимаю, можно легко и непринужденно блокнуть все счета, зная лишь номер карты?
vaysh
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:59

  vaysh написав:Как я понимаю, можно легко и непринужденно блокнуть все счета, зная лишь номер карты?

В этом банке это всегда можно было сделать...
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:03

vaysh Я хитрее оказался :lol: Хотел оплатить покупку в инет магазне. Там запутанная история постоянно с глюками - нужно каждый раз устанавливать лимит по покупке :shock: . Ну если бы это корректно работало - то пусть бы охраняли мои денежки. Но вместо нужного мне лимита глюк выставил совсем другой. И мне стали трезвонить - это вы выставили такой лимит или мошенники ? Все бы хорошо, но я такой огромный лимит - 10 000$ не выставлял , такие суммы не трачу, и даже кредитный лимит имею на много меньше, хотя пишут - " доступно к снятию" :lol: . Вообщем пытаюсь донести до персонала - что это их глюк. И я его исправил. Но они не согласны - токо 2 варианта согласны - это я или аферисты. А это они сами виноваты. Так как я исправил лимит на меньший - адекватный для меня - то их вывод - "аферисты" !!! И хотят блокировать счета , "аферисты ведь напали", я им говорю аферисты давно бы сняли те 10 000$ , которые были якобы "доступны к снятию" , а мне - нужно инетпокупку срочно оплатить на 110 долларов. Пришлось взять вину "на себя". Но у них мало того , что банкинг глючит, так и телефоны страдают глухотой. Ну это вабще.... Вообщем через 3700 все разобрались. Но нервы помотали.
А теперь еще отмнили СМС информирование до 1000 гр. https://privatbank.ua/ru/udalenniy-banking/sms-banking
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:52

Re: Приватбанк

  kalinavalera1 написав:А теперь еще отмнили СМС информирование до 1000 гр.

було 50, потім 100, тепер 1000, значить скоро 10К :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:07

В Одессе не работают терминалы, банкоматы. Снять деньги с карт невозможно, как и расплатиться. Слышал, что не только в Одессе. Походу глобально прилёг приватушка
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:09

POS-терминалы и банкоматы банка оффлайн. Киевская область
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:10

Треба ПБ порадити завести сторінку статусу сервісів, наприклад як це робить мікрософт - http://prntscr.com/k4eakp
і інші кантори

ще як ідея - взяти карту України і по містах фарбувати кольором статус регіональних відділень
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:37

Re: Приватбанк

Переводы между своими картами в П24 не проводятся.
dengon
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