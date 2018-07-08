Додано: Пон 09 лип, 2018 17:03

Я хитрее оказалсяХотел оплатить покупку в инет магазне. Там запутанная история постоянно с глюками - нужно каждый раз устанавливать лимит по покупке. Ну если бы это корректно работало - то пусть бы охраняли мои денежки. Но вместо нужного мне лимита глюк выставил совсем другой. И мне стали трезвонить - это вы выставили такой лимит или мошенники ? Все бы хорошо, но я такой огромный лимит - 10 000$ не выставлял , такие суммы не трачу, и даже кредитный лимит имею на много меньше, хотя пишут - " доступно к снятию". Вообщем пытаюсь донести до персонала - что это их глюк. И я его исправил. Но они не согласны - токо 2 варианта согласны - это я или аферисты. А это они сами виноваты. Так как я исправил лимит на меньший - адекватный для меня - то их вывод - "аферисты" !!! И хотят блокировать счета , "аферисты ведь напали", я им говорю аферисты давно бы сняли те 10 000$ , которые были якобы "доступны к снятию" , а мне - нужно инетпокупку срочно оплатить на 110 долларов. Пришлось взять вину "на себя". Но у них мало того , что банкинг глючит, так и телефоны страдают глухотой. Ну это вабще.... Вообщем через 3700 все разобрались. Но нервы помотали.А теперь еще отмнили СМС информирование до 1000 гр.