З чужими терміналами/банкоматами теж не фуричить? ТА?
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Додано: Пон 09 лип, 2018 20:01
З чужими терміналами/банкоматами теж не фуричить? ТА?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 09 лип, 2018 20:07
Re: Приватбанк
Нажал снять часть приват-вклада, деньги на карту не упали и на депозите их нету.
Додано: Пон 09 лип, 2018 20:08
Перевод с карты на карту (перевод на карту ПриватБанка) через Приват24 в статусе "отправлен", деньги с карточки не списались, получателю не пришли, прошёл час....Днепр. Написал в чат - ожидание оператора 40 минут.
Востаннє редагувалось ivandreygm в Пон 09 лип, 2018 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 лип, 2018 20:08
Не только в Одессе, на Закарпатье аналогично. Только что в магазине 2 человека не могли расчитаться картой Привата передо мной, продавец уже думал, что терминал поламался. После них без проблем расчитался картой Моно.
Додано: Пон 09 лип, 2018 20:15
И во Львове. Если терминал Привата, то никакой картой расчитаться невозможно.
Додано: Пон 09 лип, 2018 20:22
В 20:54 в Запорожье спокойно и бесконтактно рассчитался в Сильпо: терминал примата, карта ТАСа.
Додано: Пон 09 лип, 2018 20:25
Re: Приватбанк
Как сообщили в ИТ-департаменте банка, авария магистральных каналов связи в конце рабочего дня 9 июля стала причиной временных перебоев в сети POS-терминалов и банкоматов банка. Сейчас специалисты ПриватБанка проводят экстренные работы по подключению резервных каналов связи, что позволит восстановить стабильность платежных сервисов в ближайший час.
Додано: Пон 09 лип, 2018 20:28
Re: Приватбанк
О горячем резерве видимо не слышали.. Сильпо в лавине тоже сидит без терминалов
Додано: Пон 09 лип, 2018 20:31
Машина времени?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 09 лип, 2018 20:32
Re: Приватбанк
+50грн !
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