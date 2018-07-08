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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7673767476757676>
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:01

  Shustoff написав:В Одессе не работают терминалы, банкоматы. Снять деньги с карт невозможно, как и расплатиться. Слышал, что не только в Одессе. Походу глобально прилёг приватушка

З чужими терміналами/банкоматами теж не фуричить? ТА? :-)
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:07

Re: Приватбанк

Нажал снять часть приват-вклада, деньги на карту не упали и на депозите их нету.
any4key
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:08

Перевод с карты на карту (перевод на карту ПриватБанка) через Приват24 в статусе "отправлен", деньги с карточки не списались, получателю не пришли, прошёл час....Днепр. Написал в чат - ожидание оператора 40 минут.
Востаннє редагувалось ivandreygm в Пон 09 лип, 2018 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:08

  Shustoff написав:В Одессе не работают терминалы, банкоматы. Снять деньги с карт невозможно, как и расплатиться. Слышал, что не только в Одессе. Походу глобально прилёг приватушка

Не только в Одессе, на Закарпатье аналогично. Только что в магазине 2 человека не могли расчитаться картой Привата передо мной, продавец уже думал, что терминал поламался. После них без проблем расчитался картой Моно.
slasva
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:15

  slasva написав:
  Shustoff написав:В Одессе не работают терминалы, банкоматы. Снять деньги с карт невозможно, как и расплатиться. Слышал, что не только в Одессе. Походу глобально прилёг приватушка

Не только в Одессе, на Закарпатье аналогично. Только что в магазине 2 человека не могли расчитаться картой Привата передо мной, продавец уже думал, что терминал поламался. После них без проблем расчитался картой Моно.

И во Львове. Если терминал Привата, то никакой картой расчитаться невозможно.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:22

В 20:54 в Запорожье спокойно и бесконтактно рассчитался в Сильпо: терминал примата, карта ТАСа.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:25

Re: Приватбанк

Как сообщили в ИТ-департаменте банка, авария магистральных каналов связи в конце рабочего дня 9 июля стала причиной временных перебоев в сети POS-терминалов и банкоматов банка. Сейчас специалисты ПриватБанка проводят экстренные работы по подключению резервных каналов связи, что позволит восстановить стабильность платежных сервисов в ближайший час.

https://privatbank.ua/ru/news/2018/7/9/ ... lov-svyazi
vililit
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:28

Re: Приватбанк

О горячем резерве видимо не слышали.. Сильпо в лавине тоже сидит без терминалов
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:31

  Vorlon написав:В 20:54 в Запорожье спокойно и бесконтактно рассчитался в Сильпо: терминал примата, карта ТАСа.

Машина времени?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:32

Re: Приватбанк

  Alex_ki написав:О горячем резерве видимо не слышали.

так це ж гріші коштує, а банк нинче економить :)
+50грн !
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greenozon
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