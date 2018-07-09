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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лип, 2018 20:33
ну ок: терминалы/каналы -допустим..
А вот почему не проходит оплата картой ПБ в интернет магазине??
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fKonstantin
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Додано: Пон 09 лип, 2018 20:34
BBC
Видимо не все каналы связи лежат.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 20:49
fKonstantin написав:
ну ок: терминалы/каналы -допустим..
А вот почему не проходит оплата картой ПБ в интернет магазине??
Каналы свяхи к дата-центру процессинга.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 09 лип, 2018 21:07
BBC написав: Vorlon написав:
В 20:54 в Запорожье спокойно и бесконтактно рассчитался в Сильпо: терминал примата, карта ТАСа.
Машина времени?
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Додано: Пон 09 лип, 2018 21:19
Alex_ki написав:
О горячем резерве видимо не слышали.. Сильпо в лавине тоже сидит без терминалов
Может и слышали, только кому это в госе нужно то? Сейчас времена не те в примате.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 21:31
киев, АТБ, касиры кричат что терминалыне работают...
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Додано: Пон 09 лип, 2018 22:04
kalinavalera1 написав:
Проблема не только в трафике и цене на него, и даже
не в перебоях с ним. А в том, что слабеет контроль над счетами, если смс не посылают. Инет у нас поганский, с перебоями, по любому. Налом платить неудобно
, но выхода нет..... Сами транзакции - много трафика не жрут. А вот круглосуточный контроль над счетами - жрет.
За трафик и так выкачивают огромные суммы - не пойми за что. То само собой. Но я иногда выключаю - трафик . А так вообще круглосуточно будут качать что угодно . Смарты - ж сами "себе на уме" - качают - что считают нужным "обновляются".
это лечится ограничением скачивания обнов только по вайфаю, и возьмите себе пару тарифов с минимальным пакетом интернета от двух операторов (для подстраховки), 1 гб за 35 грн в месяц вполне хватает для контроля счетов, ес-но без скачивания медиафайлов
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