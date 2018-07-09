kalinavalera1 написав:

Проблема не только в трафике и цене на него, и дажене в перебоях с ним. А в том, что слабеет контроль над счетами, если смс не посылают. Инет у нас поганский, с перебоями, по любому. Налом платить неудобно, но выхода нет..... Сами транзакции - много трафика не жрут. А вот круглосуточный контроль над счетами - жрет.За трафик и так выкачивают огромные суммы - не пойми за что. То само собой. Но я иногда выключаю - трафик . А так вообще круглосуточно будут качать что угодно . Смарты - ж сами "себе на уме" - качают - что считают нужным "обновляются".