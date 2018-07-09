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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7673767476757676
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:33

ну ок: терминалы/каналы -допустим..
А вот почему не проходит оплата картой ПБ в интернет магазине??
fKonstantin
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:34

BBC
Видимо не все каналы связи лежат.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:49

  fKonstantin написав:ну ок: терминалы/каналы -допустим..
А вот почему не проходит оплата картой ПБ в интернет магазине??

Каналы свяхи к дата-центру процессинга.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:07

  BBC написав:
  Vorlon написав:В 20:54 в Запорожье спокойно и бесконтактно рассчитался в Сильпо: терминал примата, карта ТАСа.

Машина времени?

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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:19

  Alex_ki написав:О горячем резерве видимо не слышали.. Сильпо в лавине тоже сидит без терминалов

Может и слышали, только кому это в госе нужно то? Сейчас времена не те в примате.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:31

Re: Приватбанк

киев, АТБ, касиры кричат что терминалыне работают...
Diman
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:04

  kalinavalera1 написав: Проблема не только в трафике и цене на него, и даже
не в перебоях с ним. А в том, что слабеет контроль над счетами, если смс не посылают. Инет у нас поганский, с перебоями, по любому. Налом платить неудобно :shock: , но выхода нет..... Сами транзакции - много трафика не жрут. А вот круглосуточный контроль над счетами - жрет.

За трафик и так выкачивают огромные суммы - не пойми за что. То само собой. Но я иногда выключаю - трафик . А так вообще круглосуточно будут качать что угодно . Смарты - ж сами "себе на уме" - качают - что считают нужным "обновляются". :mrgreen:

это лечится ограничением скачивания обнов только по вайфаю, и возьмите себе пару тарифов с минимальным пакетом интернета от двух операторов (для подстраховки), 1 гб за 35 грн в месяц вполне хватает для контроля счетов, ес-но без скачивания медиафайлов
Bosstone
 
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  #<1 ... 7673767476757676
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