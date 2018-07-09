Так происходит когда все яйца в одной корзине. В Таврии терминалы 3х или даже 4х банков и никаких проблем.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 08:41
Додано: Вів 10 лип, 2018 09:28
опять приватбанк занимается хе.р.ней!!!
мой ящик был уже удален из системы (похоже как всегда обманули - это фирменный стиль Приватбанка - уже 3 раза удаляли и эффект нулевой)
кто-то вбил его в свой аккаунт и я начал получать опять левую почту
при том что я не подтверждал согласие получать почту
за...ли
еще каждый раз их песня начинается со свов "мы не можем удалить ваш емейл из чужого аккаунта" (!!!???)
Додано: Вів 10 лип, 2018 09:49
Re: Приватбанк
Действительно не могут. Аналогично и с номерами телефонов. И не только в Привате
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