Так происходит когда все яйца в одной корзине. В Таврии терминалы 3х или даже 4х банков и никаких проблем.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 08:41
Додано: Вів 10 лип, 2018 09:28
опять приватбанк занимается хе.р.ней!!!
мой ящик был уже удален из системы (похоже как всегда обманули - это фирменный стиль Приватбанка - уже 3 раза удаляли и эффект нулевой)
кто-то вбил его в свой аккаунт и я начал получать опять левую почту
при том что я не подтверждал согласие получать почту
за...ли
еще каждый раз их песня начинается со свов "мы не можем удалить ваш емейл из чужого аккаунта" (!!!???)
Додано: Вів 10 лип, 2018 09:49
Re: Приватбанк
Действительно не могут. Аналогично и с номерами телефонов. И не только в Привате
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:37
Faceless но как-то я переставал получать спам про Ольгу Валериевну и прочих клиентов - что-то значит они могут? но принципиально лажа в том что у них в базе мыло подтверждено было когда-то и дальше они на него шлют что хотят не парясь что это чужой аккаунт. причем я уже перестал получать от них спам и в Приват24 напоминалка висит "у вас не вбит емейл, мы не можем вам доставить важную информацию" - зато всякую хрень от левых людей могут!!!
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:52
Re: Приватбанк
Что ж там за ящик то такой?
"-Представляете, украли карту, подобрали пин и сняли все деньги
- а какой пин?
- год канонизации св. Доминика Григорием IX.
- это какой?
- 1234 год"
у вас не такой ящик?
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