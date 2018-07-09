Додано: Вів 10 лип, 2018 14:50

Bosstone написав: kalinavalera1 написав: Проблема не только в трафике и цене на него, и даже

не в перебоях с ним. А в том, что слабеет контроль над счетами, если смс не посылают. Инет у нас поганский, с перебоями, по любому. Налом платить неудобно , но выхода нет..... Сами транзакции - много трафика не жрут. А вот круглосуточный контроль над счетами - жрет.



За трафик и так выкачивают огромные суммы - не пойми за что. То само собой. Но я иногда выключаю - трафик . А так вообще круглосуточно будут качать что угодно . Смарты - ж сами "себе на уме" - качают - что считают нужным "обновляются". Проблема не только в трафике и цене на него, и дажене в перебоях с ним. А в том, что слабеет контроль над счетами, если смс не посылают. Инет у нас поганский, с перебоями, по любому. Налом платить неудобно, но выхода нет..... Сами транзакции - много трафика не жрут. А вот круглосуточный контроль над счетами - жрет.За трафик и так выкачивают огромные суммы - не пойми за что. То само собой. Но я иногда выключаю - трафик . А так вообще круглосуточно будут качать что угодно . Смарты - ж сами "себе на уме" - качают - что считают нужным "обновляются".

это лечится ограничением скачивания обнов только по вайфаю, и возьмите себе пару тарифов с минимальным пакетом интернета от двух операторов (для подстраховки), 1 гб за 35 грн в месяц вполне хватает для контроля счетов, ес-но без скачивания медиафайлов это лечится ограничением скачивания обнов только по вайфаю, и возьмите себе пару тарифов с минимальным пакетом интернета от двух операторов (для подстраховки), 1 гб за 35 грн в месяц вполне хватает для контроля счетов, ес-но без скачивания медиафайлов

Спс, конечно. Все верно. Но что я вам плохого сделал ? держать специально смарт только на вай-фае - другими словами купить и содержать смарт только для банкинга. И выходит уже далеко не 35 гр. А как минимум 500 долларов цена смарта плюс его содержание. У меня в смарте развлекуха есть , головоломки, общение и тп. Почему я должен во всем себе отказывать ? Очень фантастически дорого получается отслеживание транзакций. Если за все по жизни платить такие цены - значит жизнь убить на муки и проблемы. У меня подруга есть - врач- так у нее на смарт денег нет просто. Ей как быть ? А если у меня есть и я покупаю смарт - так не для отслеживания же транзакций специально только ?А главное все это ничего не решает. У меня уже крали смарт. Поэтому не хочу в смарте держать дежурный вход в банкинг, что бы вор не попользовался не дай Бог. Это главная причина. И еще инет с перебоями у нас. То есть не всегда могу войти , тем более в условиях дороги или улицы. У меня причин всегда много по каждому вопросу ( так в жизни всегда- причин много ) и я смотрю на их вектор . В данном случае вектор показывает - бессмысленно и дико дорого, держать смарт только для отслеживания транзакций, а главное рискованно в криминальном плане. А ведь отслеживаем как раз для безопасности ?! Глумятся над людьми - вот мой вывод. Ну и страна.