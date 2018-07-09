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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7675767676777678>
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:41

  Alex_ki написав:О горячем резерве видимо не слышали.. Сильпо в лавине тоже сидит без терминалов



Так происходит когда все яйца в одной корзине. В Таврии терминалы 3х или даже 4х банков и никаких проблем.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:28

опять приватбанк занимается хе.р.ней!!!
мой ящик был уже удален из системы (похоже как всегда обманули - это фирменный стиль Приватбанка - уже 3 раза удаляли и эффект нулевой)
кто-то вбил его в свой аккаунт и я начал получать опять левую почту
при том что я не подтверждал согласие получать почту

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за...ли

еще каждый раз их песня начинается со свов "мы не можем удалить ваш емейл из чужого аккаунта" (!!!???)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:49

Re: Приватбанк

  DmitryZP написав:еще каждый раз их песня начинается со свов "мы не можем удалить ваш емейл из чужого аккаунта" (!!!???)

Действительно не могут. Аналогично и с номерами телефонов. И не только в Привате
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:37

Faceless но как-то я переставал получать спам про Ольгу Валериевну и прочих клиентов - что-то значит они могут? но принципиально лажа в том что у них в базе мыло подтверждено было когда-то и дальше они на него шлют что хотят не парясь что это чужой аккаунт. причем я уже перестал получать от них спам и в Приват24 напоминалка висит "у вас не вбит емейл, мы не можем вам доставить важную информацию" - зато всякую хрень от левых людей могут!!!
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:52

Re: Приватбанк

Что ж там за ящик то такой? :mrgreen:
"-Представляете, украли карту, подобрали пин и сняли все деньги
- а какой пин?
- год канонизации св. Доминика Григорием IX.
- это какой?
- 1234 год" 8)
у вас не такой ящик? :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:20

Stringer не такой :) ящик с довольно длинной частью перед @
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:37

Re: Приватбанк

Кешбек https://promos.privatbank.ua/ua/smartfo ... ck-otrymay
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:41

Re: Приватбанк

Еще акции от Привата https://promos.privatbank.ua/
isen
 
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начал семечками торговать, т.е. смартфонами :)
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:50

  Bosstone написав:
  kalinavalera1 написав: Проблема не только в трафике и цене на него, и даже
не в перебоях с ним. А в том, что слабеет контроль над счетами, если смс не посылают. Инет у нас поганский, с перебоями, по любому. Налом платить неудобно :shock: , но выхода нет..... Сами транзакции - много трафика не жрут. А вот круглосуточный контроль над счетами - жрет.

За трафик и так выкачивают огромные суммы - не пойми за что. То само собой. Но я иногда выключаю - трафик . А так вообще круглосуточно будут качать что угодно . Смарты - ж сами "себе на уме" - качают - что считают нужным "обновляются". :mrgreen:

это лечится ограничением скачивания обнов только по вайфаю, и возьмите себе пару тарифов с минимальным пакетом интернета от двух операторов (для подстраховки), 1 гб за 35 грн в месяц вполне хватает для контроля счетов, ес-но без скачивания медиафайлов

Спс, конечно. Все верно. Но что я вам плохого сделал ? держать специально смарт только на вай-фае - другими словами купить и содержать смарт только для банкинга. И выходит уже далеко не 35 гр. А как минимум 500 долларов цена смарта плюс его содержание. У меня в смарте развлекуха есть , головоломки, общение и тп. Почему я должен во всем себе отказывать ? Очень фантастически дорого получается отслеживание транзакций. Если за все по жизни платить такие цены - значит жизнь убить на муки и проблемы. У меня подруга есть - врач- так у нее на смарт денег нет просто. Ей как быть ? А если у меня есть и я покупаю смарт - так не для отслеживания же транзакций специально только ?
А главное все это ничего не решает. У меня уже крали смарт. Поэтому не хочу в смарте держать дежурный вход в банкинг, что бы вор не попользовался не дай Бог. Это главная причина. И еще инет с перебоями у нас. То есть не всегда могу войти , тем более в условиях дороги или улицы. У меня причин всегда много по каждому вопросу ( так в жизни всегда- причин много ) и я смотрю на их вектор . В данном случае вектор показывает - бессмысленно и дико дорого, держать смарт только для отслеживания транзакций, а главное рискованно в криминальном плане. А ведь отслеживаем как раз для безопасности ?! Глумятся над людьми - вот мой вывод. Ну и страна.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 10 лип, 2018 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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