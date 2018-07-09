не проще отметить адрес привата как спамерский что бы система удаляла почту сама и вы ее не видели? смысл пытаться что то доказывать бегемоту?
ну или найдите того игоря николаевича и расскажите все что вы о нем думаете)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:56
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:21
mephala можно
вопрос в еб...низме и отсутствии желания с той стороны сделать как положено - они за все это время даже не признали свой косяк - тупо повторяют как попугайчики "клиент внес емейл самостоятельно" - мол типа это ваши проблемы, у нас все ровно
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