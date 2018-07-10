не проще отметить адрес привата как спамерский что бы система удаляла почту сама и вы ее не видели? смысл пытаться что то доказывать бегемоту?
ну или найдите того игоря николаевича и расскажите все что вы о нем думаете)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:56
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:21
mephala можно
вопрос в еб...низме и отсутствии желания с той стороны сделать как положено - они за все это время даже не признали свой косяк - тупо повторяют как попугайчики "клиент внес емейл самостоятельно" - мол типа это ваши проблемы, у нас все ровно
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:46
Естественно, это Ваши проблемы. Изначально желательно создавать наименование ящика такое, чтобы в голове ни у кого не было возможности его повторить, а каким образом Приват должен проверить, что это Ваш ящик, справку от Гугла ? Или Вы будете следственный эксперимент перед специально созданной комиссией Привата делать с публичным входом в этот ящик? Привату делать нечего ? Забейте в спам, и не морочьте себе голову, и живите счастливо.
Додано: Вів 10 лип, 2018 22:34
Верификация ел.ящика по жалобе - часа 3 в ихнем копезоиде алгоритм набить. Проверяется элементарно - введите в течении дня код, отосланный на почту такую-то. Не вводишь - значит почта не твоя. Аналогично при регистрации почты.
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