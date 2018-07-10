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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7675767676777678 Додано: Вів 10 лип, 2018 14:56 DmitryZP написав: опять приватбанк занимается хе.р.ней!!!

опять приватбанк занимается хе.р.ней!!!

не проще отметить адрес привата как спамерский что бы система удаляла почту сама и вы ее не видели? смысл пытаться что то доказывать бегемоту?

ну или найдите того игоря николаевича и расскажите все что вы о нем думаете) не проще отметить адрес привата как спамерский что бы система удаляла почту сама и вы ее не видели? смысл пытаться что то доказывать бегемоту?ну или найдите того игоря николаевича и расскажите все что вы о нем думаете) mephala Повідомлень: 3247 З нами з: 07.04.14 Подякував: 24 раз. Подякували: 482 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 16:21 mephala можно

вопрос в еб...низме и отсутствии желания с той стороны сделать как положено - они за все это время даже не признали свой косяк - тупо повторяют как попугайчики "клиент внес емейл самостоятельно" - мол типа это ваши проблемы, у нас все ровно DmitryZP Повідомлень: 3929 З нами з: 04.11.11 Подякував: 16 раз. Подякували: 636 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 18:46 DmitryZP написав: мол типа это ваши проблемы, у нас все ровно мол типа это ваши проблемы, у нас все ровно



Естественно, это Ваши проблемы. Изначально желательно создавать наименование ящика такое, чтобы в голове ни у кого не было возможности его повторить, а каким образом Приват должен проверить, что это Ваш ящик, справку от Гугла ? Или Вы будете следственный эксперимент перед специально созданной комиссией Привата делать с публичным входом в этот ящик? Привату делать нечего ? Забейте в спам, и не морочьте себе голову, и живите счастливо. Естественно, это Ваши проблемы. Изначально желательно создавать наименование ящика такое, чтобы в голове ни у кого не было возможности его повторить, а каким образом Приват должен проверить, что это Ваш ящик, справку от Гугла ? Или Вы будете следственный эксперимент перед специально созданной комиссией Привата делать с публичным входом в этот ящик? Привату делать нечего ? Забейте в спам, и не морочьте себе голову, и живите счастливо. freeze 4 Повідомлень: 7896 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2196 раз. Подякували: 3083 раз. Профіль 12 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лип, 2018 22:34 freeze написав: DmitryZP написав: мол типа это ваши проблемы, у нас все ровно мол типа это ваши проблемы, у нас все ровно



Естественно, это Ваши проблемы. Изначально желательно создавать наименование ящика такое, чтобы в голове ни у кого не было возможности его повторить, а каким образом Приват должен проверить, что это Ваш ящик, справку от Гугла ? Или Вы будете следственный эксперимент перед специально созданной комиссией Привата делать с публичным входом в этот ящик? Привату делать нечего ? Забейте в спам, и не морочьте себе голову, и живите счастливо. Естественно, это Ваши проблемы. Изначально желательно создавать наименование ящика такое, чтобы в голове ни у кого не было возможности его повторить, а каким образом Приват должен проверить, что это Ваш ящик, справку от Гугла ? Или Вы будете следственный эксперимент перед специально созданной комиссией Привата делать с публичным входом в этот ящик? Привату делать нечего ? Забейте в спам, и не морочьте себе голову, и живите счастливо.

Верификация ел.ящика по жалобе - часа 3 в ихнем копезоиде алгоритм набить. Проверяется элементарно - введите в течении дня код, отосланный на почту такую-то. Не вводишь - значит почта не твоя. Аналогично при регистрации почты. Верификация ел.ящика по жалобе - часа 3 в ихнем копезоиде алгоритм набить. Проверяется элементарно - введите в течении дня код, отосланный на почту такую-то. Не вводишь - значит почта не твоя. Аналогично при регистрации почты. curiousobro Повідомлень: 1101 З нами з: 21.07.17 Подякував: 19 раз. Подякували: 126 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7675767676777678 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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