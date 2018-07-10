|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 14:56
DmitryZP написав:
опять приватбанк занимается хе.р.ней!!!
не проще отметить адрес привата как спамерский что бы система удаляла почту сама и вы ее не видели? смысл пытаться что то доказывать бегемоту?
ну или найдите того игоря николаевича и расскажите все что вы о нем думаете)
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3250
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:21
mephala можно
вопрос в еб...низме и отсутствии желания с той стороны сделать как положено - они за все это время даже не признали свой косяк - тупо повторяют как попугайчики "клиент внес емейл самостоятельно" - мол типа это ваши проблемы, у нас все ровно
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 3930
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 636 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:46
DmitryZP написав:
мол типа это ваши проблемы, у нас все ровно
Естественно, это Ваши проблемы. Изначально желательно создавать наименование ящика такое, чтобы в голове ни у кого не было возможности его повторить, а каким образом Приват должен проверить, что это Ваш ящик, справку от Гугла ? Или Вы будете следственный эксперимент перед специально созданной комиссией Привата делать с публичным входом в этот ящик? Привату делать нечего ? Забейте в спам, и не морочьте себе голову, и живите счастливо.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 7897
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2196 раз.
- Подякували: 3083 раз.
-
- Профіль
-
12
1
1
Додано: Вів 10 лип, 2018 22:34
freeze написав: DmitryZP написав:
мол типа это ваши проблемы, у нас все ровно
Естественно, это Ваши проблемы. Изначально желательно создавать наименование ящика такое, чтобы в голове ни у кого не было возможности его повторить, а каким образом Приват должен проверить, что это Ваш ящик, справку от Гугла ? Или Вы будете следственный эксперимент перед специально созданной комиссией Привата делать с публичным входом в этот ящик? Привату делать нечего ? Забейте в спам, и не морочьте себе голову, и живите счастливо.
Верификация ел.ящика по жалобе - часа 3 в ихнем копезоиде алгоритм набить. Проверяется элементарно - введите в течении дня код, отосланный на почту такую-то. Не вводишь - значит почта не твоя. Аналогично при регистрации почты.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1103
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 лип, 2018 01:28
freeze написав:
а каким образом Приват должен проверить, что это Ваш ящик
ссылка в письме "подтвердите свое желание получать ...." - примитивно, но работает
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 3930
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 636 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:51
Хорошо, что некоторые сайты предупреждают:
Увага!
У зв’язку з впровадженням Приватбанком зняття оплати за послугу авторизації за допомогою BankID нагадуємо, що альтернативними методами є авторизація за допомогою ЕЦП (електронно-цифрового підпису) та MobileID (авторизація через мобільного оператора).
Часто пользовался и я и жена авторизацией BankID от ПБ...Теперь нафик значит.
Грабли: Укрпром->Родовид->ЭРДЭ->VAB->ФиК->Фидо
А-Банка - чао. И вообще: Deposit game over
-
morino
-
-
- Повідомлень: 873
- З нами з: 04.08.09
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:56
morino написав:
Часто пользовался и я и жена авторизацией BankID от ПБ...Теперь нафик значит.
Сколько это стоит и что подразумевают под "авторизацией" ? У меня любой сайт требует "авторизацию" - то есть вход через свой аккаунт ?
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4500
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 462 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лип, 2018 13:13
kalinavalera1 написав: morino написав:
Часто пользовался и я и жена авторизацией BankID от ПБ...Теперь нафик значит.
Сколько это стоит и что подразумевают под "авторизацией" ? У меня любой сайт требует "авторизацию" - то есть вход через свой аккаунт ?
это вход на сторонних сайтах (обычно для получения админ.слуг) с помощью карты укр.банка, у привата стоит 3 грн.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 755
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 532 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|