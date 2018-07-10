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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7675767676777678
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:56

  DmitryZP написав:опять приватбанк занимается хе.р.ней!!!

не проще отметить адрес привата как спамерский что бы система удаляла почту сама и вы ее не видели? смысл пытаться что то доказывать бегемоту?
ну или найдите того игоря николаевича и расскажите все что вы о нем думаете)
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mephala можно
вопрос в еб...низме и отсутствии желания с той стороны сделать как положено - они за все это время даже не признали свой косяк - тупо повторяют как попугайчики "клиент внес емейл самостоятельно" - мол типа это ваши проблемы, у нас все ровно
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:46

  DmitryZP написав:мол типа это ваши проблемы, у нас все ровно


Естественно, это Ваши проблемы. Изначально желательно создавать наименование ящика такое, чтобы в голове ни у кого не было возможности его повторить, а каким образом Приват должен проверить, что это Ваш ящик, справку от Гугла ? Или Вы будете следственный эксперимент перед специально созданной комиссией Привата делать с публичным входом в этот ящик? Привату делать нечего ? Забейте в спам, и не морочьте себе голову, и живите счастливо.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 22:34

  freeze написав:
  DmitryZP написав:мол типа это ваши проблемы, у нас все ровно


Естественно, это Ваши проблемы. Изначально желательно создавать наименование ящика такое, чтобы в голове ни у кого не было возможности его повторить, а каким образом Приват должен проверить, что это Ваш ящик, справку от Гугла ? Или Вы будете следственный эксперимент перед специально созданной комиссией Привата делать с публичным входом в этот ящик? Привату делать нечего ? Забейте в спам, и не морочьте себе голову, и живите счастливо.

Верификация ел.ящика по жалобе - часа 3 в ихнем копезоиде алгоритм набить. Проверяется элементарно - введите в течении дня код, отосланный на почту такую-то. Не вводишь - значит почта не твоя. Аналогично при регистрации почты.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 01:28

Re: Приватбанк

  freeze написав:а каким образом Приват должен проверить, что это Ваш ящик


ссылка в письме "подтвердите свое желание получать ...." - примитивно, но работает
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:51

Re: Приватбанк

Хорошо, что некоторые сайты предупреждают:
Увага!
У зв’язку з впровадженням Приватбанком зняття оплати за послугу авторизації за допомогою BankID нагадуємо, що альтернативними методами є авторизація за допомогою ЕЦП (електронно-цифрового підпису) та MobileID (авторизація через мобільного оператора).

Часто пользовался и я и жена авторизацией BankID от ПБ...Теперь нафик значит.
Грабли: Укрпром->Родовид->ЭРДЭ->VAB->ФиК->Фидо
А-Банка - чао. И вообще: Deposit game over
morino
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:56

Re: Приватбанк

  morino написав:Часто пользовался и я и жена авторизацией BankID от ПБ...Теперь нафик значит.

Сколько это стоит и что подразумевают под "авторизацией" ? У меня любой сайт требует "авторизацию" - то есть вход через свой аккаунт ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 13:13

  kalinavalera1 написав:
  morino написав:Часто пользовался и я и жена авторизацией BankID от ПБ...Теперь нафик значит.

Сколько это стоит и что подразумевают под "авторизацией" ? У меня любой сайт требует "авторизацию" - то есть вход через свой аккаунт ?

это вход на сторонних сайтах (обычно для получения админ.слуг) с помощью карты укр.банка, у привата стоит 3 грн.
Bosstone
 
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