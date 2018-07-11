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kalinavalera1 написав:Оплачиваю раз в год, оно экономнее, но сумма ничего себе выходит все равно.
1грн в день? Чи аж 2?))
50 долларов в год пополняю - около того. А потом все равно раз в квартал покупаю дополнительно трафик. По-вашему - я должен каждый день об этом думать и пополнять на 1 гр ежедневно ? Сейчас таких цен нет давно уже - 1 гр. А 50 долларов - это нормальны денежки, плюс ежеквартально доплата. Так при этом инет пропадает, вылетает и заканчивается быстро из-за плохого качества и потому и постоянных перезагрузок - тоже за пару дней.
Не знаю куда вы эти 50 долларов деваете, ещё и доплачиваете ежеквартально. Не реклама - в феврале купил стартовый пакет водафон лайт плюс 25 грн, подключил услугу на год - 240 грн. На месяц даётся 500 МБ интернета, 30 мин по Украине и безлимит в дом сети. Всего этого впринципе пересичному хватает с головой, если не смотреть видосы с ютюба и не качать фильмы..