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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7677767876797680
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 14:40

  lel написав:
Viteos написав:Такі контракти вже у минулому, тепер 30 грн/міс:)
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https%3A%2F%2Fred-forum%2Ecom%2Fshowthread%2Ephp%3Ft%3D18695&share_tid=18695&share_fid=34763&share_type=t

Тарифи лінійки «Супер Легкий»

Ещё есть
Три номера на контракте. Правда четвёртый не дают подключить.


Спрашивал - в Водофоне - говорят таких тарифов нет, а ссылочку можно ? Это конечно без инета , но мне для мамы подойдет и такой.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 14:51

в столице у ватафона самый худший нет из трех опсосов
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 14:52

Re: Приватбанк

Как долго СЭП с карты Привата идёт? Отправлен утром, в 9-40. Пока тишина.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 14:55

  allaliu написав:Как долго СЭП с карты Привата идёт? Отправлен утром, в 9-40. Пока тишина.

вроде вечером отправляют, ну и от регламента зачисления зависит
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 14:57

  kalinavalera1 написав:
  lel написав:
Viteos написав:Такі контракти вже у минулому, тепер 30 грн/міс:)
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https%3A%2F%2Fred-forum%2Ecom%2Fshowthread%2Ephp%3Ft%3D18695&share_tid=18695&share_fid=34763&share_type=t

Тарифи лінійки «Супер Легкий»

Ещё есть
Три номера на контракте. Правда четвёртый не дают подключить.


Спрашивал - в Водофоне - говорят таких тарифов нет, а ссылочку можно ? Это конечно без инета , но мне для мамы подойдет и такой.

https://red-forum.com/showthread.php?t=18695&page=318
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:55

Re: Приватбанк

С того же форума:
Увага!
У зв’язку з впровадженням Приватбанком зняття оплати за послугу авторизації за допомогою BankID нагадуємо, що альтернативними методами є авторизація за допомогою ЕЦП (електронно-цифрового підпису) та MobileID (авторизація через мобільного оператора).
Банк просит за авторизацию 3 грн.

https://e.land.gov.ua/auth_select
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:41

  kalinavalera1 написав:
  stryzhko написав:
kalinavalera1 написав:Оплачиваю раз в год, оно экономнее, но сумма ничего себе выходит все равно.

1грн в день? Чи аж 2?))

50 долларов в год пополняю - около того. А потом все равно раз в квартал покупаю дополнительно трафик. По-вашему - я должен каждый день об этом думать и пополнять на 1 гр ежедневно ? Сейчас таких цен нет давно уже - 1 гр. А 50 долларов - это нормальны денежки, плюс ежеквартально доплата. Так при этом инет пропадает, вылетает и заканчивается быстро из-за плохого качества и потому и постоянных перезагрузок - тоже за пару дней.

Не знаю куда вы эти 50 долларов деваете, ещё и доплачиваете ежеквартально. Не реклама - в феврале купил стартовый пакет водафон лайт плюс 25 грн, подключил услугу на год - 240 грн. На месяц даётся 500 МБ интернета, 30 мин по Украине и безлимит в дом сети. Всего этого впринципе пересичному хватает с головой, если не смотреть видосы с ютюба и не качать фильмы..
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:45

  allaliu написав:Как долго СЭП с карты Привата идёт? Отправлен утром, в 9-40. Пока тишина.

Пару-тройку месяцев назад эмпирическим путём было определено, что вроде как сэп привата уходит на другой день. У вас сейчас есть реальная возможность проверить сей постулат :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:55

Re: Приватбанк

https://www.vodafone.ua/uk/privatnim-kl ... im-3g-plus интернет безлим(если с умом).
panatar.com
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