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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7678767976807681
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:36

allaliu viewtopic.php?p=4352268#p4352268
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:28

  unlock написав:https://www.vodafone.ua/uk/privatnim-klientam/rates/vodafone-unlim-3g-plus интернет безлим(если с умом).

То не контракт
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:36

  BBC написав:
  unlock написав:https://www.vodafone.ua/uk/privatnim-klientam/rates/vodafone-unlim-3g-plus интернет безлим(если с умом).

То не контракт

Естественно, но интернета-завались.
panatar.com
unlock
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  #<1 ... 7678767976807681
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