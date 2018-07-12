allaliu viewtopic.php?p=4352268#p4352268
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лип, 2018 18:36
allaliu viewtopic.php?p=4352268#p4352268
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 12 лип, 2018 20:28
То не контракт
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 12 лип, 2018 20:36
Естественно, но интернета-завались.
panatar.com
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