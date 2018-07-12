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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7678767976807681
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:36

allaliu viewtopic.php?p=4352268#p4352268
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:28

  unlock написав:https://www.vodafone.ua/uk/privatnim-klientam/rates/vodafone-unlim-3g-plus интернет безлим(если с умом).

То не контракт
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:36

  BBC написав:
  unlock написав:https://www.vodafone.ua/uk/privatnim-klientam/rates/vodafone-unlim-3g-plus интернет безлим(если с умом).

То не контракт

Естественно, но интернета-завались.
panatar.com
unlock
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 01:19

Плачу 155 грн/мес. По категориям Валеры 72 бакса в год, имею безлимит в сети, 300 минут в другие сети, 300 смс, безлимитный мобильный интернет на двух устройствах и 100Мб домашний интернет... О каких доппакетах идёт речь в наше время вообще не понимаю.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 07:02

Якась новинка з'явилась в П24
цікаво яка мета сійого дійства

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 07:06

Re: Приватбанк

greenozon написав:Якась новинка з'явилась в П24
цікаво яка мета сійого дійства

http://prntscr.com/k5w8e0
Спортивный не туда прикрутили )))
Chicheva
 
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  #<1 ... 7678767976807681
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