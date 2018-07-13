Замітив що на електронні та паперові рзняться ціни, причому паперове зразу на 20 грн. дешевше у моєму випадку. Так що КБ зменшується.
Зупинився на папері, по крайній мірі є що наліпити та показати при необхідності.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:09
Замітив що на електронні та паперові рзняться ціни, причому паперове зразу на 20 грн. дешевше у моєму випадку. Так що КБ зменшується.
Зупинився на папері, по крайній мірі є що наліпити та показати при необхідності.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:28
Так у привата можно получить ЭЦП бесплатно?
Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:32
Re: Приватбанк
demichh, да.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:50
konokrad, какова версия чатботов? Сам не в Киеве сейчас, так что последняя шара мимо меня
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:22
Интересный расклад - специально заблокировал универсальную карту, чтобы не лезть в кредитные средства (есть негативный опыт выхода из грейса, который подсадил на немалую сумму в своё время). На выплатной лежат собственные средства. Но хитроопый примат снимает 20 грн. за голд-клуб, тем не менее, с кредитки. После чего, чтобы вернуть эти средства на неё, нужно сперва карту назад разблокировать (а на это с их стороны уходит время). Короче тупой расчёт на то, что человек не заметит или забудет и можно будет опять развести его на %. Гниловастый подход, однака.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:31
Спрашивал - в Водофоне - говорят таких тарифов нет, а ссылочку можно ? Это конечно без инета , но мне для мамы подойдет и такой.[/quote]
Это ссылка на тариф МТС за 2011 год. МТС давно нет Они уже всех принудительно перевели на более дорогие тарифы. Правда , что у Водофона инет самый отвратительный и в Днепре. Вылетает каждую минуту - а потом приходится грузить - качать его по новой каждую минуту. Это они спецом делают , что бы трафик накручивать клиентам огромный? Трафик за час заканчивается месячный.
Нужно от них "отползать" - но у меня семья и друзья - всех туда подсадил лет 6-7 назад - выгодно было тогда и связь телефонная нормальная. Теперь всех переводить на другого оператора нужно.
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