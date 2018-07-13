Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:31

Bosstone написав: Viteos написав: Такі контракти вже у минулому, тепер 30 грн/міс:) https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https%3A%2F%2Fred-forum%2Ecom%2Fshowthread%2Ephp%3Ft%3D18695&share_tid=18695&share_fid=34763&share_type=t



Тарифи лінійки «Супер Легкий»



Ещё есть

Три номера на контракте. Правда четвёртый не дают подключить. https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https%3A%2F%2Fred-forum%2Ecom%2Fshowthread%2Ephp%3Ft%3D18695&share_tid=18695&share_fid=34763&share_type=tТарифи лінійки «Супер Легкий»Ещё естьТри номера на контракте. Правда четвёртый не дают подключить.

Спрашивал - в Водофоне - говорят таких тарифов нет, а ссылочку можно ? Это конечно без инета , но мне для мамы подойдет и такой.[/quote][/quote]Это ссылка на тариф МТС за 2011 год. МТС давно нет Они уже всех принудительно перевели на более дорогие тарифы. Правда , что у Водофона инет самый отвратительный и в Днепре. Вылетает каждую минуту - а потом приходится грузить - качать его по новой каждую минуту. Это они спецом делают , что бы трафик накручивать клиентам огромный? Трафик за час заканчивается месячный.Нужно от них "отползать" - но у меня семья и друзья - всех туда подсадил лет 6-7 назад - выгодно было тогда и связь телефонная нормальная. Теперь всех переводить на другого оператора нужно.