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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7680768176827683>
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:09

  jay2004 написав:
  Alex_ki написав:Получал кто КБ за электронное ОСАГО? Как по срокам? Больше недели уже прошло и пока ничего..


Да, 40 гривен КБ упало к концу месяца... Ждите.


Замітив що на електронні та паперові рзняться ціни, причому паперове зразу на 20 грн. дешевше у моєму випадку. Так що КБ зменшується.
Зупинився на папері, по крайній мірі є що наліпити та показати при необхідності.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:28

  MASolomko написав:С того же форума:
Увага!
У зв’язку з впровадженням Приватбанком зняття оплати за послугу авторизації за допомогою BankID нагадуємо, що альтернативними методами є авторизація за допомогою ЕЦП (електронно-цифрового підпису) та MobileID (авторизація через мобільного оператора).
Банк просит за авторизацию 3 грн.

https://e.land.gov.ua/auth_select

Так у привата можно получить ЭЦП бесплатно?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:32

Re: Приватбанк

demichh, да.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:50

konokrad, какова версия чатботов? Сам не в Киеве сейчас, так что последняя шара мимо меня :roll:
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:22

Интересный расклад - специально заблокировал универсальную карту, чтобы не лезть в кредитные средства (есть негативный опыт выхода из грейса, который подсадил на немалую сумму в своё время). На выплатной лежат собственные средства. Но хитроопый примат снимает 20 грн. за голд-клуб, тем не менее, с кредитки. После чего, чтобы вернуть эти средства на неё, нужно сперва карту назад разблокировать (а на это с их стороны уходит время). Короче тупой расчёт на то, что человек не заметит или забудет и можно будет опять развести его на %. Гниловастый подход, однака.
winstrolstanozolon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:31

  Bosstone написав:
Viteos написав:Такі контракти вже у минулому, тепер 30 грн/міс:)
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https%3A%2F%2Fred-forum%2Ecom%2Fshowthread%2Ephp%3Ft%3D18695&share_tid=18695&share_fid=34763&share_type=t

Тарифи лінійки «Супер Легкий»

Ещё есть
Три номера на контракте. Правда четвёртый не дают подключить.


Спрашивал - в Водофоне - говорят таких тарифов нет, а ссылочку можно ? Это конечно без инета , но мне для мамы подойдет и такой.[/quote]
https://red-forum.com/showthread.php?t=18695&page=318[/quote]

Это ссылка на тариф МТС за 2011 год. МТС давно нет Они уже всех принудительно перевели на более дорогие тарифы. Правда , что у Водофона инет самый отвратительный и в Днепре. Вылетает каждую минуту - а потом приходится грузить - качать его по новой каждую минуту. Это они спецом делают , что бы трафик накручивать клиентам огромный? Трафик за час заканчивается месячный.
Нужно от них "отползать" - но у меня семья и друзья - всех туда подсадил лет 6-7 назад - выгодно было тогда и связь телефонная нормальная. Теперь всех переводить на другого оператора нужно.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:45

Re: Приватбанк

  kalinavalera1 написав:лет 6-7 назад - выгодно было тогда и связь телефонная нормальная.


інколи мтс підкидав хороші тарифи, наприклад - http://www.mts.ua/ua/mobile/tariffs/sma ... ro-archive

а загалом я бачу тарифів менеджери наплодили десятки - http://www.mts.ua/ua/mobile/tariffs/arc ... te&search=

:)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:57

  Ой+ написав:
  jay2004 написав:
  Alex_ki написав:Получал кто КБ за электронное ОСАГО? Как по срокам? Больше недели уже прошло и пока ничего..


Да, 40 гривен КБ упало к концу месяца... Ждите.


Замітив що на електронні та паперові рзняться ціни, причому паперове зразу на 20 грн. дешевше у моєму випадку. Так що КБ зменшується.
Зупинився на папері, по крайній мірі є що наліпити та показати при необхідності.


В мене навпаки, була різниця в 120 грн на користь електроного - тому КБ 40 грн став додатковою приємністю. Зараз поліціянти зразу пробивають в базі... також і Ви можете себе перевірити на наявність ОСАГО.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:57

Re: Приватбанк

  kalinavalera1 написав:Это ссылка на тариф МТС за 2011 год. МТС давно нет Они уже всех принудительно перевели на более дорогие тарифы.
Посмотри на дату последнего редактирования ;) Тарифы живые, но на них просто так не перейдешь.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:59

  winstrolstanozolon написав:Интересный расклад - специально заблокировал универсальную карту, чтобы не лезть в кредитные средства (есть негативный опыт выхода из грейса, который подсадил на немалую сумму в своё время). На выплатной лежат собственные средства. Но хитроопый примат снимает 20 грн. за голд-клуб, тем не менее, с кредитки. После чего, чтобы вернуть эти средства на неё, нужно сперва карту назад разблокировать (а на это с их стороны уходит время). Короче тупой расчёт на то, что человек не заметит или забудет и можно будет опять развести его на %. Гниловастый подход, однака.


А кто Вас за уши тащил в Бомж-клуб?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
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