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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7680768176827683
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:05

Re: Приватбанк

  winstrolstanozolon написав:Но хитроопый примат снимает 20 грн. за голд-клуб,


Занесіть трішки гривні на депозит в банк і буде голд безкоштовний (назавжди)
якщо добре памятаю - 50
+50грн !
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