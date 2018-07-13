Занесіть трішки гривні на депозит в банк і буде голд безкоштовний (назавжди)
якщо добре памятаю - 50
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:05
Re: Приватбанк
Занесіть трішки гривні на депозит в банк і буде голд безкоштовний (назавжди)
якщо добре памятаю - 50
+50грн !
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:26
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:17
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