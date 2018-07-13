|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:05
winstrolstanozolon написав:
Но хитроопый примат снимает 20 грн. за голд-клуб,
Занесіть трішки гривні на депозит в банк і буде голд безкоштовний (назавжди)
якщо добре памятаю - 50
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2420
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:26
demichh написав:
Так у привата можно получить ЭЦП бесплатно?
Для физических лиц - услуга получения (генерации) ЭЦП платная, для юридических - ключи генерируются бесплатно (входит в стоимость обслуживания счета 100 грн. в месяц).
-
Sanio
-
-
- Повідомлень: 734
- З нами з: 03.09.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:40
Когда это ЭЦП стал платным?
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13478
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1036 раз.
- Подякували: 1119 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:17
WachtAmRhein написав:
О каких доппакетах идёт речь в наше время вообще не понимаю.
Тут речь идет о специальных троллячих доппакетах
-
justit
-
-
- Повідомлень: 4672
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1379 раз.
- Подякували: 338 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:09
BBC написав:
Когда это ЭЦП стал платным?
Правильно задали вопрос.
Пока бесплатно. Вот давича Пенс Фонд начал "трубить" - все на портал, регится - смотреть свою пенсию и получать СМС-ки. Так там авторизация по ЭЦП, в т ч и приватовская подходит.
Простым людям ЭЦП пока даровано даром.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
-
bosson513
-
-
- Повідомлень: 2204
- З нами з: 08.01.15
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:21
bosson513 написав:
Простым людям ЭЦП пока даровано даром.
строк дії - до 1 року, а далі буде видно
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2420
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:24
В очень ранние времена ЭЦП приват выдавал платно.
Один/два раза в год выдавать бесплатно и на том спасибо будет.
А пока наслаждаемся удобством и доступностью)
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 150
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:45
MASolomko написав:
В очень ранние времена ЭЦП приват выдавал платно.
Один/два раза в год выдавать бесплатно и на том спасибо будет.
А пока наслаждаемся удобством и доступностью)
Народ наслаждается - и я хочу наслаждаться , как все люди - ЭЦП. Научите - как этой штукой насладиться
?
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4519
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 462 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:03
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2420
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|