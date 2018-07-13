RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7680768176827683
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:05

Re: Приватбанк

  winstrolstanozolon написав:Но хитроопый примат снимает 20 грн. за голд-клуб,


Занесіть трішки гривні на депозит в банк і буде голд безкоштовний (назавжди)
якщо добре памятаю - 50
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2420
З нами з: 01.06.14
Подякував: 167 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:26

  demichh написав:Так у привата можно получить ЭЦП бесплатно?

Для физических лиц - услуга получения (генерации) ЭЦП платная, для юридических - ключи генерируются бесплатно (входит в стоимость обслуживания счета 100 грн. в месяц).
Sanio
 
Повідомлень: 734
З нами з: 03.09.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:40

Когда это ЭЦП стал платным?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13478
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 1119 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:17

  WachtAmRhein написав:О каких доппакетах идёт речь в наше время вообще не понимаю.


Тут речь идет о специальных троллячих доппакетах :-)
justit
 
Повідомлень: 4672
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1379 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:09

Re: Приватбанк

  BBC написав:Когда это ЭЦП стал платным?


Правильно задали вопрос.
Пока бесплатно. Вот давича Пенс Фонд начал "трубить" - все на портал, регится - смотреть свою пенсию и получать СМС-ки. Так там авторизация по ЭЦП, в т ч и приватовская подходит.
Простым людям ЭЦП пока даровано даром.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2204
З нами з: 08.01.15
Подякував: 385 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:21

Re: Приватбанк

  bosson513 написав:Простым людям ЭЦП пока даровано даром.

строк дії - до 1 року, а далі буде видно
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2420
З нами з: 01.06.14
Подякував: 167 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:24

Re: Приватбанк

В очень ранние времена ЭЦП приват выдавал платно.
Один/два раза в год выдавать бесплатно и на том спасибо будет.

А пока наслаждаемся удобством и доступностью)
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 08.03.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:45

  MASolomko написав:В очень ранние времена ЭЦП приват выдавал платно.
Один/два раза в год выдавать бесплатно и на том спасибо будет.

А пока наслаждаемся удобством и доступностью)


Народ наслаждается - и я хочу наслаждаться , как все люди - ЭЦП. Научите - как этой штукой насладиться :lol: ?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4519
З нами з: 07.05.11
Подякував: 646 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:03

за пару хвилин

https://www.youtube.com/watch?v=p-i-VRCNrMM
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2420
З нами з: 01.06.14
Подякував: 167 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7680768176827683
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57969)
13.07.2018 23:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.