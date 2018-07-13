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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7681768276837684 Додано: Суб 14 лип, 2018 14:19 Re: Приватбанк Хочеться выразить "благодарность" оператору чата "Паныч Екатерине", такого отвратительного обслуживания я давно не встречал. 13/07/2018 Я пытался отправить платеж по реквизитам по Украине, и при попытке подписания возникала ошибка "произошла ошибка во время проведения платежей, ошибочные платежи будут заблокированы".

Уточнил реквизиты получателя, уточнил реквизиты в банке получателей - все было правильно.

Паныч Екатерина, в течении 2-х! часов высказывала следующие версии

- предложила изменить поле получатель, на название банка, а самого получателя указать в назначении. Я своими силам договорился с банком получателем о возможности подобной операции - результат тот же.

- предложила не использовать символы -/ в назначении платежа. Несмотря на абсурдность ситуации, я попробовал и этот способ - результат тот же.

Было еще несколько советов подобного уровня, результат был тот же.

Потом я набрал 3700, вместе с оператором попробовали еще раз совершить платеж, оператор признал ошибку вашего банка и сформировал соответствующую заявку. (в теории ответ должен прийти в течении суток) - разговор занял до 20 минут, с учетом прохождения голосового меню и ожидания оператора.

Сейчас вопрос не в ошибке при проведении платежа, а обслуживании оператора в чате который в течении 2-х часов не смог сделать действия которые заняли до 20 минут у оператора по телефону? Паныч Екатерина прекрасно понимала что вопрос не решается, но не создавала заявки, не переключала на другого сотрудника и не рекомендовала позвонить по телефону (допускаю что при телефоном звонке вашим сотрудникам доступно больше действий). EasyPay - EasyTroubles

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