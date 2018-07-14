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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7681768276837684
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 14:19

Re: Приватбанк

Хочеться выразить "благодарность" оператору чата "Паныч Екатерине", такого отвратительного обслуживания я давно не встречал. 13/07/2018 Я пытался отправить платеж по реквизитам по Украине, и при попытке подписания возникала ошибка "произошла ошибка во время проведения платежей, ошибочные платежи будут заблокированы".
Уточнил реквизиты получателя, уточнил реквизиты в банке получателей - все было правильно.
Паныч Екатерина, в течении 2-х! часов высказывала следующие версии
- предложила изменить поле получатель, на название банка, а самого получателя указать в назначении. Я своими силам договорился с банком получателем о возможности подобной операции - результат тот же.
- предложила не использовать символы -/ в назначении платежа. Несмотря на абсурдность ситуации, я попробовал и этот способ - результат тот же.
Было еще несколько советов подобного уровня, результат был тот же.
Потом я набрал 3700, вместе с оператором попробовали еще раз совершить платеж, оператор признал ошибку вашего банка и сформировал соответствующую заявку. (в теории ответ должен прийти в течении суток) - разговор занял до 20 минут, с учетом прохождения голосового меню и ожидания оператора.
Сейчас вопрос не в ошибке при проведении платежа, а обслуживании оператора в чате который в течении 2-х часов не смог сделать действия которые заняли до 20 минут у оператора по телефону? Паныч Екатерина прекрасно понимала что вопрос не решается, но не создавала заявки, не переключала на другого сотрудника и не рекомендовала позвонить по телефону (допускаю что при телефоном звонке вашим сотрудникам доступно больше действий).
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nik20100
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:03

  elles написав:Это только у меня проблема с помощью онлайн в Приват24? На вопрос отвечают по 30 минут. А все больше - без ответа. Так как выдержать не хватает нервов.


Нет, похоже они все там такие "в чате". Меня заставляли ждать каждый раз по пол часа - а потом повторяли мой вопрос тупо, но якобы это уже решение вопроса, потом опять "ждите" и опять любой набор слов тез смысла. Но - на 3700 - реально мне много раз помогали.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 20:17

Re: Приватбанк

Скурвились окончательно. На эту неделю было запланировано 16 регулярных платежей. Провели как попало. Во вторник-да. Среда, четверг- нет. Пятница- половину. Сегодня один - да. Горячка предлагает по новому оформить регулярку. Нет нормального интернета, поэтому и регулярки. Но на почту прислали несколько писем о подключении рег
платежа. В понедельник все заплачу с кешбеком 2℅. Но не с Привата.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 22:17

  lel написав:Скурвились окончательно. На эту неделю было запланировано 16 регулярных платежей. Провели как попало. Во вторник-да. Среда, четверг- нет. Пятница- половину. Сегодня один - да. Горячка предлагает по новому оформить регулярку. Нет нормального интернета, поэтому и регулярки. Но на почту прислали несколько писем о подключении рег
платежа. В понедельник все заплачу с кешбеком 2℅. Но не с Привата.

Ну тренд предугадывался сразу после национализации.
Дальше будет хуже имхо.
curiousobro
 
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  #<1 ... 7681768276837684
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