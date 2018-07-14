Хочеться выразить "благодарность" оператору чата "Паныч Екатерине", такого отвратительного обслуживания я давно не встречал. 13/07/2018 Я пытался отправить платеж по реквизитам по Украине, и при попытке подписания возникала ошибка "произошла ошибка во время проведения платежей, ошибочные платежи будут заблокированы". Уточнил реквизиты получателя, уточнил реквизиты в банке получателей - все было правильно. Паныч Екатерина, в течении 2-х! часов высказывала следующие версии - предложила изменить поле получатель, на название банка, а самого получателя указать в назначении. Я своими силам договорился с банком получателем о возможности подобной операции - результат тот же. - предложила не использовать символы -/ в назначении платежа. Несмотря на абсурдность ситуации, я попробовал и этот способ - результат тот же. Было еще несколько советов подобного уровня, результат был тот же. Потом я набрал 3700, вместе с оператором попробовали еще раз совершить платеж, оператор признал ошибку вашего банка и сформировал соответствующую заявку. (в теории ответ должен прийти в течении суток) - разговор занял до 20 минут, с учетом прохождения голосового меню и ожидания оператора. Сейчас вопрос не в ошибке при проведении платежа, а обслуживании оператора в чате который в течении 2-х часов не смог сделать действия которые заняли до 20 минут у оператора по телефону? Паныч Екатерина прекрасно понимала что вопрос не решается, но не создавала заявки, не переключала на другого сотрудника и не рекомендовала позвонить по телефону (допускаю что при телефоном звонке вашим сотрудникам доступно больше действий).
EasyPay - EasyTroubles EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
elles написав:Это только у меня проблема с помощью онлайн в Приват24? На вопрос отвечают по 30 минут. А все больше - без ответа. Так как выдержать не хватает нервов.
Нет, похоже они все там такие "в чате". Меня заставляли ждать каждый раз по пол часа - а потом повторяли мой вопрос тупо, но якобы это уже решение вопроса, потом опять "ждите" и опять любой набор слов тез смысла. Но - на 3700 - реально мне много раз помогали.
Скурвились окончательно. На эту неделю было запланировано 16 регулярных платежей. Провели как попало. Во вторник-да. Среда, четверг- нет. Пятница- половину. Сегодня один - да. Горячка предлагает по новому оформить регулярку. Нет нормального интернета, поэтому и регулярки. Но на почту прислали несколько писем о подключении рег платежа. В понедельник все заплачу с кешбеком 2℅. Но не с Привата.
lel написав:Скурвились окончательно. На эту неделю было запланировано 16 регулярных платежей. Провели как попало. Во вторник-да. Среда, четверг- нет. Пятница- половину. Сегодня один - да. Горячка предлагает по новому оформить регулярку. Нет нормального интернета, поэтому и регулярки. Но на почту прислали несколько писем о подключении рег платежа. В понедельник все заплачу с кешбеком 2℅. Но не с Привата.
Ну тренд предугадывался сразу после национализации. Дальше будет хуже имхо.
Угу. Вот что да, то-да. Сам такого мнения. Раньше, представители этого банка присутствовали на этом форуме и было дело отвечали. реально- было круто. А сейчас? Сейчас у них проблемы: то это не работает, то просто с обслуживанием клиентов. Хоть в телефонном режиме у них все нормально и вполне адекватно. А в целом-беда.((
Именно. Скачайте шаблон договора. Пункт 5.1. Досрочное востребование вклада не предусмотрено. Теоретически можно допустить, что при каких-то очень уважительных обстоятельствах, какому-то очень уважаемому клиенту на личных контактах пойдут навстречу. Но кто ж Вам об этом расскажет? И позволит ли великий Корезоид над собой надругаться?