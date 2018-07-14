RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7682768376847685>
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 14:19

Re: Приватбанк

Хочеться выразить "благодарность" оператору чата "Паныч Екатерине", такого отвратительного обслуживания я давно не встречал. 13/07/2018 Я пытался отправить платеж по реквизитам по Украине, и при попытке подписания возникала ошибка "произошла ошибка во время проведения платежей, ошибочные платежи будут заблокированы".
Уточнил реквизиты получателя, уточнил реквизиты в банке получателей - все было правильно.
Паныч Екатерина, в течении 2-х! часов высказывала следующие версии
- предложила изменить поле получатель, на название банка, а самого получателя указать в назначении. Я своими силам договорился с банком получателем о возможности подобной операции - результат тот же.
- предложила не использовать символы -/ в назначении платежа. Несмотря на абсурдность ситуации, я попробовал и этот способ - результат тот же.
Было еще несколько советов подобного уровня, результат был тот же.
Потом я набрал 3700, вместе с оператором попробовали еще раз совершить платеж, оператор признал ошибку вашего банка и сформировал соответствующую заявку. (в теории ответ должен прийти в течении суток) - разговор занял до 20 минут, с учетом прохождения голосового меню и ожидания оператора.
Сейчас вопрос не в ошибке при проведении платежа, а обслуживании оператора в чате который в течении 2-х часов не смог сделать действия которые заняли до 20 минут у оператора по телефону? Паныч Екатерина прекрасно понимала что вопрос не решается, но не создавала заявки, не переключала на другого сотрудника и не рекомендовала позвонить по телефону (допускаю что при телефоном звонке вашим сотрудникам доступно больше действий).
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
Повідомлень: 1006
З нами з: 05.03.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:03

  elles написав:Это только у меня проблема с помощью онлайн в Приват24? На вопрос отвечают по 30 минут. А все больше - без ответа. Так как выдержать не хватает нервов.


Нет, похоже они все там такие "в чате". Меня заставляли ждать каждый раз по пол часа - а потом повторяли мой вопрос тупо, но якобы это уже решение вопроса, потом опять "ждите" и опять любой набор слов тез смысла. Но - на 3700 - реально мне много раз помогали.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4522
З нами з: 07.05.11
Подякував: 646 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 20:17

Re: Приватбанк

Скурвились окончательно. На эту неделю было запланировано 16 регулярных платежей. Провели как попало. Во вторник-да. Среда, четверг- нет. Пятница- половину. Сегодня один - да. Горячка предлагает по новому оформить регулярку. Нет нормального интернета, поэтому и регулярки. Но на почту прислали несколько писем о подключении рег
платежа. В понедельник все заплачу с кешбеком 2℅. Но не с Привата.
lel
 
Повідомлень: 1633
З нами з: 10.12.13
Подякував: 813 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 22:17

  lel написав:Скурвились окончательно. На эту неделю было запланировано 16 регулярных платежей. Провели как попало. Во вторник-да. Среда, четверг- нет. Пятница- половину. Сегодня один - да. Горячка предлагает по новому оформить регулярку. Нет нормального интернета, поэтому и регулярки. Но на почту прислали несколько писем о подключении рег
платежа. В понедельник все заплачу с кешбеком 2℅. Но не с Привата.

Ну тренд предугадывался сразу после национализации.
Дальше будет хуже имхо.
curiousobro
 
Повідомлень: 1134
З нами з: 21.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 09:04

Угу. :( Вот что да, то-да. Сам такого мнения. :( Раньше, представители этого банка присутствовали на этом форуме и было дело отвечали. реально- было круто. А сейчас? Сейчас у них проблемы: то это не работает, то просто с обслуживанием клиентов. Хоть в телефонном режиме у них все нормально и вполне адекватно. А в целом-беда.((
wgrib12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 10.07.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 09:20

Re: Приватбанк

Подскажите, есть ли у кого-то опыт досрочного разрыва депозита "Стандарт" срочный, на каких условиях он возможен?
ZZZaika
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 13:42

  ZZZaika написав:Подскажите, есть ли у кого-то опыт досрочного разрыва депозита "Стандарт" срочный, на каких условиях он возможен?


Срочные депозиты приват не разрывает ни при каких условиях. Сталкивался сам и несколько человек на форуме тоже писали.
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8391
З нами з: 16.11.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 1243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 13:49

Именно. Скачайте шаблон договора.
Пункт 5.1. Досрочное востребование вклада не предусмотрено.
Теоретически можно допустить, что при каких-то очень уважительных обстоятельствах, какому-то очень уважаемому клиенту на личных контактах пойдут навстречу.
Но кто ж Вам об этом расскажет?
И позволит ли великий Корезоид над собой надругаться?
acsir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 380
З нами з: 22.02.12
Подякував: 20 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 14:40

Re: Приватбанк

То тільки в мене по КДВ перестали капати % на залишок з червня місяця?
KIM30
 
Повідомлень: 5349
З нами з: 12.11.09
Подякував: 921 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 14:54

  KIM30 написав:То тільки в мене по КДВ перестали капати % на залишок з червня місяця?


Якщо пенсійна, то приват хитро розпитував чи хочете дальше отримувати %, треба було протиснути гудзик "так". А по іншим і так не було.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1890
З нами з: 19.04.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7682768376847685>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Julio, liliya_logical, Lost, vitaliy1111, Vorlon і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.