мене ніхто не розпитував. Виявляється вони втихаря відключили нарахування %.
І так це були сльози а не %. У мене просто депо з початку червня впав на КДв. Знав би що ці редіски на таке здатні, то перекинув на Прават-вклад.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 лип, 2018 15:05
мене ніхто не розпитував. Виявляється вони втихаря відключили нарахування %.
І так це були сльози а не %. У мене просто депо з початку червня впав на КДв. Знав би що ці редіски на таке здатні, то перекинув на Прават-вклад.
Додано: Нед 15 лип, 2018 15:28
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