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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7682768376847685
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 15:05

  Ой+ написав:
  KIM30 написав:То тільки в мене по КДВ перестали капати % на залишок з червня місяця?


Якщо пенсійна, то приват хитро розпитував чи хочете дальше отримувати %, треба було протиснути гудзик "так". А по іншим і так не було.

мене ніхто не розпитував. Виявляється вони втихаря відключили нарахування %.
І так це були сльози а не %. У мене просто депо з початку червня впав на КДв. Знав би що ці редіски на таке здатні, то перекинув на Прават-вклад.
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 15:26

KIM30
Так перекиньте в другой банк? Зачем жлобов кормить?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 15:28

  Vorlon написав:KIM30
Так перекиньте в другой банк? Зачем жлобов кормить?

та часу не було бігати. Та й не думав я що Приват так низька впав до рівня кишенькового злодюжки.
KIM30
 
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