мене ніхто не розпитував. Виявляється вони втихаря відключили нарахування %.
І так це були сльози а не %. У мене просто депо з початку червня впав на КДв. Знав би що ці редіски на таке здатні, то перекинув на Прават-вклад.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 лип, 2018 15:05
мене ніхто не розпитував. Виявляється вони втихаря відключили нарахування %.
І так це були сльози а не %. У мене просто депо з початку червня впав на КДв. Знав би що ці редіски на таке здатні, то перекинув на Прават-вклад.
Додано: Нед 15 лип, 2018 15:28
Додано: Нед 15 лип, 2018 15:45
Вырвался на недельку на солнечное Азовское побережье, картой расплачивался всего 4 раза (в 2 аптеках и 2 продуктовых магазинах), через 3 дня увидел результат:
Как вы, наверное, уже догадались, на упомянутый сайт я никогда не заходил, не говоря уже о вводе на нем реквизитов своей карты. Карту сразу заблокировал, в ближайшее время перевыпущу. Обыдна, понимаэш! Именная золотая карта Универсальная, выпущена в октябре прошлого года. Не хочу снова отдавать 150 грн и неделю ждать выпуска, хватит мне и мгновенного бомжеголда. Кто-то в курсе, какие бомжеголды сейчас раздают в Киеве? Только магнитки или, может быть, где-то есть чипы, а то и чипы с бесконтактом?
Додано: Нед 15 лип, 2018 16:04
Julio
06.07 оформил Универсальную Mastercard голд с чипом. Киевская обл.
Додано: Нед 15 лип, 2018 16:07
Бесплатный бесконтакт у монобанка.
У привата иногда бывают раздачи мгновенных бесконтактов только в Киеве (типа для метро).
Стандартно бомжеголд у привата сейчас просто магнитка, даже без чипа
Додано: Пон 16 лип, 2018 06:03
В сентябре прошлого года заказал золотую именную Уни. В ноябре Интеркасса пыталась списать средства (мошенничество), нулевой лимит на оплату в интернете сделал свои дела Картой продолжаю пользоваться и дальше. Перед оплатой в сети ставлю лимит по надобности и после эту функцию отключаю.
Почему бы Вам не поступить также? Поставьте нулевой лимит на оплату в интернете, а для оплаты в интернете получите бомж-карту и попробуйте подключить к тому же счету.
|