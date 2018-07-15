|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:57
Все карты других банков, подвязанные в П24, светятся как EuroPay*XXXX, где ХХХХ - последние 4 цифры, даже если при подвязке присваиваешь собственное название. Это у всех так? Можно ли изменить на персональное название?
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:57
Есть, только капать начинает, если все карточки к счету просрочатся.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:17
Re: Приватбанк
Подскажите, если с кредитного лимита по карте Универсальная Голд заплатить на airbnb, какая комиссия?
|