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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7683768476857686
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:57

Все карты других банков, подвязанные в П24, светятся как EuroPay*XXXX, где ХХХХ - последние 4 цифры, даже если при подвязке присваиваешь собственное название. Это у всех так? Можно ли изменить на персональное название?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:31

На уни нет комиссии за неактивный счет? А то наблюдается тенденция)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:57

  mihasik написав:На уни нет комиссии за неактивный счет? А то наблюдается тенденция)

Есть, только капать начинает, если все карточки к счету просрочатся.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:17

Re: Приватбанк

Подскажите, если с кредитного лимита по карте Универсальная Голд заплатить на airbnb, какая комиссия?
elles
 
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  #<1 ... 7683768476857686
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