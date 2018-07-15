ну раскатали
на валютную вроде только свифт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:51
Вы просто не в теме Проходите
Раньше все можно было... Но я несколько месяцев не пользовался, решил уточнить у тех, кто в теме. Может, Импринтер зайдет или еще кто-то...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:47
Можно ли через приват отправить платеж в Норвежских кронах? (не картой оплатить, а платеж)
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