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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7684768576867687
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:45

ну раскатали :)
на валютную вроде только свифт
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:51

  v57 написав:ну раскатали :)
на валютную вроде только свифт


Вы просто не в теме :) Проходите :)
Раньше все можно было... Но я несколько месяцев не пользовался, решил уточнить у тех, кто в теме. Может, Импринтер зайдет или еще кто-то...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:58

мсье модератор?
не? тогда ответный гоу
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:47

Можно ли через приват отправить платеж в Норвежских кронах? (не картой оплатить, а платеж)
inflew
 
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  #<1 ... 7684768576867687
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