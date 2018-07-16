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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:45
ну раскатали
на валютную вроде только свифт
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v57
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:51
v57 написав:
ну раскатали
на валютную вроде только свифт
Вы просто не в теме
Проходите
Раньше все можно было... Но я несколько месяцев не пользовался, решил уточнить у тех, кто в теме. Может, Импринтер зайдет или еще кто-то...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:58
мсье модератор?
не? тогда ответный гоу
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v57
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:47
Можно ли через приват отправить платеж в Норвежских кронах? (не картой оплатить, а платеж)
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Додано: Пон 16 лип, 2018 17:15
Искатель написав: v57 написав:
ну раскатали
на валютную вроде только свифт
Вы просто не в теме
Проходите
Раньше все можно было... Но я несколько месяцев не пользовался, решил уточнить у тех, кто в теме. Может, Импринтер зайдет или еще кто-то...
Никакой информации об изменениях пока не было
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Додано: Пон 16 лип, 2018 18:14
la9 написав:
Все карты других банков, подвязанные в П24, светятся как EuroPay*XXXX, где ХХХХ - последние 4 цифры, даже если при подвязке присваиваешь собственное название. Это у всех так? Можно ли изменить на персональное название?
Да, можно. Через Ликпей
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Додано: Пон 16 лип, 2018 18:38
Искатель написав:
Вы просто не в теме Проходите
Податкова вдягнула окуляри і уважно слідкує за вашими руками
мсьє хоче отримати валютний прибуток в обхід держави?
ню ню
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greenozon
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Додано: Пон 16 лип, 2018 18:44
greenozon написав: Искатель написав:
Вы просто не в теме Проходите
Податкова вдягнула окуляри і уважно слідкує за вашими руками
мсьє хоче отримати валютний прибуток в обхід держави?
ню ню
Раньше была такая формула: ЧЧЧЧ. Старшее поколение в курсе.
Вам не надоело чушь писать во всех темах? ...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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