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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7684768576867687
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:45

ну раскатали :)
на валютную вроде только свифт
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:51

  v57 написав:ну раскатали :)
на валютную вроде только свифт


Вы просто не в теме :) Проходите :)
Раньше все можно было... Но я несколько месяцев не пользовался, решил уточнить у тех, кто в теме. Может, Импринтер зайдет или еще кто-то...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:58

мсье модератор?
не? тогда ответный гоу
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:47

Можно ли через приват отправить платеж в Норвежских кронах? (не картой оплатить, а платеж)
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:15

  Искатель написав:
  v57 написав:ну раскатали :)
на валютную вроде только свифт


Вы просто не в теме :) Проходите :)
Раньше все можно было... Но я несколько месяцев не пользовался, решил уточнить у тех, кто в теме. Может, Импринтер зайдет или еще кто-то...

Никакой информации об изменениях пока не было
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:14

  la9 написав:Все карты других банков, подвязанные в П24, светятся как EuroPay*XXXX, где ХХХХ - последние 4 цифры, даже если при подвязке присваиваешь собственное название. Это у всех так? Можно ли изменить на персональное название?

Да, можно. Через Ликпей
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:38

Re: Приватбанк

  Искатель написав:Вы просто не в теме Проходите


Податкова вдягнула окуляри і уважно слідкує за вашими руками :)
мсьє хоче отримати валютний прибуток в обхід держави?
ню ню
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:44

  greenozon написав:
  Искатель написав:Вы просто не в теме Проходите


Податкова вдягнула окуляри і уважно слідкує за вашими руками :)
мсьє хоче отримати валютний прибуток в обхід держави?
ню ню


Раньше была такая формула: ЧЧЧЧ. Старшее поколение в курсе.
Вам не надоело чушь писать во всех темах? ...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:16

Що за формула?

особисті нападки залишіть собі в кишені, мсьє, вони вам згодяться в свістьскій журналістиці

згідно чинного законодавства валютні перекази (окрім свіфта) офіційно заборонені
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:25

  greenozon написав:Що за формула?

особисті нападки залишіть собі в кишені, мсьє, вони вам згодяться в свістьскій журналістиці

згідно чинного законодавства валютні перекази (окрім свіфта) офіційно заборонені

Тут важлива чіткість формулювань...що саме заборонено і яким Законом?
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